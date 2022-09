Lo más importante es la democracia: Sheinbaum ante llamado de unidad

A-AA+

Ante el llamado del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, para que haya unidad para la elección del 2023 en la entidad, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que puede haber proyectos distintos de visión y nación, pero que lo más importante es que se fortalezca la democracia dentro y hacia fuera de los partidos políticos.

"Me parece muy importante, en cualquier elección, estamos en momentos de transformación, y creo que lo más importante es la democracia, fortalecer la democracia de nuestro país, la democracia electoral, la democracia participativa y todo aquello por lo que luchamos para que siga siendo parte de ahora de la vida pública de México".

"Es decir, que no haya intervención de los gobiernos en las elecciones, que no haya compra de voto, que no haya todas esas formas que se utilizaron en el pasado".

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina reconoció la coordinación que se ha tenido con el Estado de México para diversos proyectos, por ejemplo: obras en el Cetram de Indios Verdes para facilitar la entrada del Mexibús, así como obras de agua y drenaje como la Línea Metropolitana y el Sistema Lerma.

"Particularmente en agua hay una colaboración muy grande y agradezco al gobernador Del Mazo el reconocimiento; desde hace muchos años he trabajado el tema del agua en la Zona Metropolitana y él permitió que el equipo del Estado de México viniera a trabajar junto con Conagua y Ciudad de México en reuniones para darle continuidad al trabajo que estamos realizando".