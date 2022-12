Lo que sabemos de la meningitis que suma 25 muertes en Durango

A-AA+

La Secretaría de Salud de Durango informó que dos mujeres más murieron a causa de meningitis, con lo que suman 25 personas fallecidas por el brote en ese estado.

La fiscal general de Durango, Sonia Yadira de la Garza, informó que los cuatro hospitales clausurados acumulan cada uno más de 30 observaciones y anomalías, entre ellas al menos uno no contaba con licencia.

Los hospitales Santé, del Parque, Dikcava y San Carlos han sido clausurados por las autoridades al ser los lugares donde decenas de personas se han infectado de meningitis micótica y 23 de ellas han muerto.

La fiscal comentó que el hospital Dikcava no contaba con licencia y presentaba una licencia con el nombre de otro hospital, el del Parque. "Eso no es correcto, no había un responsable sanitario", comentó.

Aseguró que en las investigaciones se han detectado diferentes bacterias y hongos en las partes donde han tomado las muestras. Además, informó que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya hizo una segunda entrega de resultados donde refirió que en otros medicamentos asegurados no hay crecimiento de hongo, por lo que la línea se mantiene en que el medicamento no estaba contaminado de origen.

¿Meningitis aséptica?

Apenas esta semana, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, señaló que la meningitis que ocasionó las muertes en Durango no es asética.

"Ya no le llamen aséptica, esto ya quedo superado una vez que se encontró el agente infeccioso que es un hongo que se llama fusarium solani, y es el que está causado esta meningitis", dijo.