Lobo mexicano vuelve a Sierra Madre Occidental con apoyo de Semarnat

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (

) reportó que el pasado miércoles 25 de marzo llegó una manada de

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, compuesta por padre, madre y dos crías machos de ocho meses, a la, de Durango, para su próxima reintroducción a la vida silvestre.En un boletín, la autoridad ambiental informó que este es elde esta especie al nuevo, localizado en lay Bajíos del Tarahumar, en el municipio dede la entidad.Antes de su traslado, los cuatro lobos fueron sometidos ay, posteriormente, ubicados en un, en donde permanecerán bajo observación de manera temporal para facilitar su, previo a su liberación definitiva.La Secretaría de Medio Ambiente detalló que una vez en vida silvestre, los ejemplares sonmediante, complementados con seguimiento en campo porLo anterior, aseguró, permite detectar oportunamente "cualquier" y aplicar medidas para su protección.El viernes 13 de marzo se realizó unde cuatro ejemplares, por lo que con la incorporación de esta familia "se fortalece lay lasde la especie en la región", según lo anunciado por la dependencia federal.De acuerdo con la, elllegó aen el país, razón por la que su recuperación es resultado de unde largo plazo entre, iniciado en la década de 1970."Actualmente, con el apoyo de la Asamblea de lay Bajíos del Tarahumar, se avanza en su retorno a los ecosistemas de laen Durango", agregó.En ese sentido, resaltó que el proyecto de recuperación de esta especie es resultado deentre distintas autoridades ambientales y académicas, entre ellas la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).También reconoció las acciones dely de autoridades y organismos estadounidenses, como; New Mexico Department of Game and Fish y el