Localizan bebé muerto en bolsa de basura en Guadalajara

GUADALAJARA, Jal., febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Una bebé de aproximadamente ocho meses fue

dentro de una bolsa que estaba entre la basura en el

, Jalisco; según las primeras versiones, quien la encontró fue una mujer en situación de calle que se dedica a recolectar cartón y plástico.El hallazgo ocurrió en el, en las inmediaciones de las, donde la mujer inspeccionaba un contenedor y al abrir una bolsa localizó el cuerpo.Minutos despuésencontraron a la mujer caminando con elque tenía, por lo que decidieron abordarla; al ver a la pequeña solicitaron apoyo de paramédicos y retuvieron a la mujer.Al llegar, elestimó que la bebé llevaba al menos cuatro horas muerta; las versiones de la mujer sobre cómo localizó el cuerpo se tornaron contradictorias y los policías la pusieron a disposición de un agente del, sin embargo, fue liberada debido a que no se acreditó que fuera la madre de la bebé ni que esté relacionada con su muerte.