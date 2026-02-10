Localizan bebé muerto en bolsa de basura en Guadalajara
La mujer que encontró el cuerpo fue detenida y luego liberada por falta de pruebas que la vinculen con el caso.
A
GUADALAJARA, Jal., febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Una bebé de aproximadamente ocho meses fuelocalizada muerta dentro de una bolsa que estaba entre la basura en el municipio de Guadalajara
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, Jalisco; según las primeras versiones, quien la encontró fue una mujer en situación de calle que se dedica a recolectar cartón y plástico.
El hallazgo ocurrió en el barrio de San Juan de Dios, en las inmediaciones de las calles Obregón y Cabañas, donde la mujer inspeccionaba un contenedor y al abrir una bolsa localizó el cuerpo.
Minutos después policías estatales encontraron a la mujer caminando con el cuerpo dentro de la bolsa que tenía manchas de sangre, por lo que decidieron abordarla; al ver a la pequeña solicitaron apoyo de paramédicos y retuvieron a la mujer.
Al llegar, el personal médico estimó que la bebé llevaba al menos cuatro horas muerta; las versiones de la mujer sobre cómo localizó el cuerpo se tornaron contradictorias y los policías la pusieron a disposición de un agente del Ministerio Público, sin embargo, fue liberada debido a que no se acreditó que fuera la madre de la bebé ni que esté relacionada con su muerte.
no te pierdas estas noticias
Localizan bebé muerto en bolsa de basura en Guadalajara
SLP
El Universal
La mujer que encontró el cuerpo fue detenida y luego liberada por falta de pruebas que la vinculen con el caso.
Sheinbaum reporta baja en homicidios dolosos
SLP
Pulso Online
Enero de 2026 registra el nivel más bajo desde 2016.
Cámara de Diputados instala puesto de vacunación contra sarampión
SLP
El Universal
La diputada Laura Ballesteros destacó fallas en la campaña local y propuso la instalación del módulo en San Lázaro.