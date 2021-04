Localizan con vida a Santiago y Arturo, hermanos desaparecidos

Este miércoles fueron liberados por sus captores los hermanos Santiago y Arturo Aguilera, reportados como desaparecidos el pasado 15 de abril en Zapopan, Jalisco.

El gobernador del estado, Enrique Alfaro, confirmó la liberación de los jóvenes a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Sobre el caso de los hermanos Santiago y Arturo, reportados como desaparecidos el pasado 15 de abril, me da mucho gusto informarles que han sido localizados y que ya se encuentran con su familia en buen estado de salud", escribió el mandatario.

Los dos jóvenes fueron reportados como desaparecidos después de que salieron de su domicilio y se dirigieron a la colonia Ciudad Granja para mostrar una camioneta que estaban vendiendo.

El domingo pasado, tras no ver avances en la investigación, un centenar de personas, entre familiares y amigos de los jóvenes, se manifestaron afuera de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, para solicitar su intervención en el caso y hacerlo lo más público posible.

"La Fiscalía realizó un fuerte operativo en distintos puntos en los que se tenían datos de dónde se podrían localizar y, ante estas acciones que no pararon ni un solo día, los responsables no tuvieron otra opción que dejarlos en libertad", escribió Alfaro.

Esta es la tercera vez, en menos de un mes, que personas desaparecidas son liberadas por sus captores tras hacerse los casos públicos; sin embargo, el mandatario jalisciense atribuyó esto al trabajo de la Fiscalía.

"Este tipo de reacciones por parte de la delincuencia no son casualidad, la coordinación entre las instancias estatales, municipales y federales ha acorralado a quienes intentan robarnos la paz y la tranquilidad, y eso los ha obligado a doblar las manos y liberar a sus víctimas", señaló.

Finalmente, Alfaro afirmó que para su gobierno las personas desaparecidas son la prioridad: "no vamos a dejar de buscar hasta encontrar a quienes nos faltan, a trabajar sin descanso en cada denuncia y, lo más importante, hasta erradicar en Jalisco este grave y doloroso problema que enfrenta México".