Localizan en fosa común a hijo de "El Rey del Cabrito"

MONTERREY, NL., marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Después de haber sido reportado como desaparecido hace 11 años,

fue localizado en una

a donde llegó después de haber sufrido un accidente automovilístico, enTrasy análisis de genética, ladeterminó que el hijo de "El Rey del Cabrito" no estaba desaparecido en, como inicialmente lo reportaron familiares, sino que en realidad murió en unSe informó que, en, tras el accidente, sus restos fueron llevados a laporque no fueron identificados por familiares.Fue hasta febrero del 2026 que lasque losSulo había reportado como desaparecido en abril delen el estado de, donde residía el joven.Ladel joven,, fue quien confirmó la identificación."Hoy queremos agradecer a la Fiscalía deen coordinación con la Fiscalía depor su trabajo y esfuerzo, por su compromiso para encontrar los restos mortales de nuestro hermano Javier Alejandro Martínez Valdéz desaparecido eny llegar a tener un cierre a la incansable búsqueda."A losque nos están apoyando en este. Después de tanto tiempo deeste paso nos da un poco de. El nunca será olvidado, y su memoria seguirá viva en nuestros corazones", dijo a través de sus redes sociales.