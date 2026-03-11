logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Fotogalería

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

INE perfila cambios en credencial para votar

Este proyecto será presentado ante el Consejo General

Por El Universal

Marzo 11, 2026 09:30 a.m.
A
INE perfila cambios en credencial para votar

La Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló incorporar nuevos elementos a la credencial para votar, como la identidad de género autopercibida y la autoidentificación indígena o afromexicana.
Este proyecto será presentado ante el Consejo General del INE para su aprobación definitiva, con la finalidad de consolidar un "instrumento de identificación más seguro, moderno y alineado con estándares internacionales".
La consejera presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, Carla Humphrey Jordan, afirmó que con el nuevo modelo de la Credencial para Votar 2026-2031 se avanza hacia un estándar más seguro y útil para procesos internos y externos.
De acuerdo con un boletín publicado por el órgano electoral, el proyecto además de incorporar nuevos elementos va por la actualización del contenido de los códigos bidimensionales QR de alta densidad, en México y desde el extranjero.
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores informó que para estos cambios se solicitó la opinión especializada de otras instituciones del Estado mexicano, así como de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de grupos vulnerables.
Según el INE, estas asociaciones analizaron la viabilidad técnica y operativa de cinco propuestas:
· Identidad de género autopercibida
· Autoidentificación indígena y/o afromexicana
· Distintivo de discapacidad
· Leyenda sobre donación de órganos
· Impresión de los datos de identificación de la Credencial para Votar en Sistema Braille
Sin embargo, solo se determinó jurídicamente viable incorporar en el plástico los datos relativos a la identidad de género y a la autoidentificación indígena y/o afromexicana.
En ese sentido, precisó que los ciudadanos podrán elegir si en su credencial se muestra esta información, siempre que sea basado exclusivamente en la manifestación consciente, libre e informada de la persona.
Sobre el QR, el órgano electoral anunció se integrará infraestructura criptográfica robusta con claves generadas en módulos HSM, que es un dispositivo físico de alta seguridad diseñado para gestionar, proteger y almacenar claves y esquemas de cifrado, lo que permitirá verificar la autenticidad de la identificación.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

INE perfila cambios en credencial para votar
INE perfila cambios en credencial para votar

INE perfila cambios en credencial para votar

SLP

El Universal

Este proyecto será presentado ante el Consejo General

Avanza reforma, pero sólo Morena la apoya
Avanza reforma, pero sólo Morena la apoya

Avanza reforma, pero sólo Morena la apoya

SLP

El Universal

Mexicano explotaba a trabajadores en EU
Mexicano explotaba a trabajadores en EU

Mexicano explotaba a trabajadores en EU

SLP

El Universal

Reportan desaparición de otra estudiante
Reportan desaparición de otra estudiante

Reportan desaparición de otra estudiante

SLP

El Universal