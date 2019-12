Localizan en fosas clandestinas cinco cuerpos calcinados en Sinaloa

En un predio enmontado, cercano al fraccionamiento Virreyes, de la ciudad de los Mochis, rastreadoras localizaron tres fosas clandestinas en las que descubrieron los cuerpos calcinados de cinco personas, cuyos sexo no quedó establecido, no se establecieron, por lo que peritos forenses iniciaron los estudios de genética para poder identificar a las víctimas.

Las buscadoras del colectivo del Fuerte, fundado por Mirna Nereyda Medina, iniciaron trabajos de ubicación de nuevas fosas clandestinas desde principio de semana; descubrieron que en tres de ellas había cuerpos sepultados clandestinamente.

Por las evidencias encontradas, se presume que las sepulturas clandestinas son recientes, por lo que el personal de la Fiscalía General del Estado los recogió y envió al Servicio Médico Forense para iniciar los trabajos de identificación.

El grupo de rastreadoras realizó trabajos de excavación en varios puntos cercanos al fraccionamiento Virreyes, hasta que el martes pasado encontraron las primeras dos fosas con tres cuerpos.

A escasos metros localizaron una tercera fosa, con dos nuevos cuerpos, al igual que los anteriores estos se encontraban quemados, por lo que no pudieron establecer el sexo de las víctimas, pero se teme que sean parte de las 43 personas reportadas como desaparecidas en noviembre pasado.