López-Gatell arremete contra vapeadores; son tóxicos y nocivos

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, arremetió contra los vapeadores o cigarros electrónicos y dijo que han aparecido protagonistas de la vida del tabaco que, nuevamente sin una base científica, quisieran posicionarse como alternativas en esta práctica y la reducción de riesgos, pero no han podido documentar apropiadamente sus virtudes.

"Hoy han aparecido nuevos protagonistas de la vida del tabaco. Nuevos protagonistas que, sin una base científica, quisieran posicionarse como alternativas en la práctica de la sensación y de la reducción de riesgos. Y sin haber documentado apropiadamente sus posibles virtudes se empiezan a posicionar con una enorme inversión, en términos de mercadotecnia y de persuasión y de construcción de seudo ciencia", criticó López-Gatell.

Al participar en el foro Futuro del Control del Tabaco en México que organizó la Cámara de Diputados, López-Gatell advirtió del riesgo de que los vapeadores se posicionen como el cigarro lo hizo en el siglo pasado, pese a ser nocivos para la salud.

"Esto es un peligro, como lo hemos visto con las innumerables experiencias que la industria del tabaco nos presentó durante el Siglo XX, en donde a través de productos filtrados, productos saborizados, productos suaves y otras modalidades trató de convencer a la comunidad científica y trató de imponer sobre la visión y la narrativa sociales un producto que, como sabemos, es invariablemente tóxico e invariablemente nocivo para la salud", aseguró López-Gatell.

Por lo que pidió que el Estado Mexicano y la sociedad concilien visiones, con base en información científica.

"Tenemos la oportunidad de volver a reconciliar visiones con una base científica rigurosa y defendiendo la causa de la salud de conflictos de interés que se pueden dar cuando existen otros cálculos, otros rendimientos de corto plazo, que no son compatibles con la defensa del interés superior de lo público de la salud, tanto de personas adultas como de infancias y adolescencias", comentó.

En su participación, el subsecretario consideró que el tabaquismo es un reto para México porque es uno de los determinantes más amplios de mortalidad y de morbilidad en el país. Y advirtió que no existe una dosis aceptable de tabaco para la salud.

"No hay dosis saludable de tabaco, no hay dosis aceptable para la salud en materia de tabaco por ninguna de las vías de consumo. Y la ciencia, de manera muy consistente y por más de 70 años, ha demostrado que el consumo de tabaco es invariablemente dañino para la salud. Un reto adicional que consiste en la construcción de la evidencia científica libre de interferencia por parte de intereses específicos", afirmó.