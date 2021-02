López-Gatell demuestra que en web de Covid se recomienda cubrebocas

Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que en la página oficial de coronavirus sí se recomienda usar el cubrebocas para prevenir la propagación del virus.

Antes de finalizar la conferencia sobre casos de Covid-19 en México, el funcionario mostró que en el apartado sobre medidas de prevención de este sitio web, se describe cómo se debe portar y desechar correctamente la mascarilla. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó, tras padecer Covid-19, que no usará el cubrebocas "porque ya no contagia" y si se infectó fue porque "salió a trabajar como millones de mexicanos".

En su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo rechazó portar esta protección: "No, ahora además de acuerdo a lo que plantean los médicos ya no contagio", aseguró. López-Gatell en diversas ocasiones ha recomendado usarlo, aun para las personas que han sido inmunizadas a través de la vacuna.

En la página coronavirus.gob.mx, existe material sobre el Sars-Cov-2 que ha sido traducido a las 58 leguas indígenas que pertenecen al país. Además, el portal está estructurado para que los cibernautas sean orientados y, a la vez, funcione como un medio de comunicación para lineamientos técnicos.