López-Gatell descarta fallas en registro de vacuna para adultos

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, llamó a los mexicanos a no dejarse llevar por cadenas que circulan a través de redes sociales y que señalan que ha habido fallas en el registro para la vacunación en el grupo de 50 a 59 años de edad, afirmó que todo lo relacionado con la vacunación contra Covid-19 se dará a conocer por la Secretaría de Salud.

"En redes sociales y grupos de mensajería instantánea circulan mensajes FALSOS sobre fallas en el registro para la vacunación de personas de 50 a 59 años. No es necesario hacer un doble registro. Todo lo relacionado a la aplicación de vacunas se informará a través de la @Ssalud_mx", publicó el funcionario en su cuenta de twitter. El funcionario se refirió a un mensaje que se hizo viral en redes sociales, el cual indicaba que aquellas personas que se registraron ayer en la página de mi vacuna.salud.gob.mx debían hacerlo de nuevo debido a errores en el registro.

"A los que se registraron ayer por la tarde, el folio está mal porque inicia con AM – Adulto Mayor y debe iniciar con A50, hay que volver a meterse poner su CURP y lo corrige sin pedir más datos, saludos". Hoy miércoles por la mañana, el subsecretario detalló que luego de que ayer se abrió el portal para que personas de 50 a 59 años se registraran para recibir la dosis, se contabilizaron 2 millones 300 mil de registros.

Mencionó que se tiene la meta de aplicar, con base en el censo del Inegi, alrededor de 9 millones de vacunas que corresponden a este sector de la población, cuyas dosis están garantizadas. "Vamos a ir por esa meta asumiendo que hay personas que en su momento no van a querer ser vacunados, pero si se deciden vacunar son bienvenidas y tenemos vacunas suficientes para ponerlas. La cifra censal es un poco más de 11 millones de personas que tenemos de 50 a 59 años de edad. Nosotros sabemos que al menos 9 millones y medio de personas serán vacunadas, pero si llegamos a 11 millones, excelente, es lo ideal, el gobierno está preparado para dar esa cantidad de vacunas".