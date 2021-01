López-Gatell no suelta el cubrebocas en Argentina; difunde fotos

Quien parece que por fin le dijo sí al uso del cubrebocas, fue el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien durante su estancia en Argentina, a fin de conocer más sobre la vacuna rusa Sputnik, así como los avances en la creación del principio activo de la vacuna de AstraZeneca, ha usado todo el tiempo, o al menos eso muestra en sus fotografías oficiales.

En las imágenes que el subsecretario ha compartido en sus redes, acompañado incluso por el presidente Alberto Fernández y por diversos funcionarios argentinos, aparece con cubrebocas. También en la fotografía de su llegada al país sudamericano, que compartió en una mañanera el presidente López Obrador, se observa a López-Gatell con el insumo médico.

Sin embargo, estas imágenes han causado polémica, porque apenas el 31 de diciembre el subsecretario de salud fue fotografiado en una playa de la costa de Oaxaca sin usar cubrebocas. Él se excuso diciendo que en ese momento estaba tomando los alimentos.

Incluso replicó un mensaje de Nicolás Trotta, ministro de Educación de ese país, en donde se ve que el subsecretario es el único sin cubrebocas, pero lo tiene en la mano.

Cabe resaltar que durante el curso de la pandemia en México, el funcionario mexicano parecía ponerle peros al uso del cubrebocas, de hecho, fue hasta finales de noviembre que pidió a los medios de comunicación recomendar su uso, pero desde febrero, fecha en que llegó la pandemia al país, enfatizaba que usarlo no impedía el contagio del virus.

"Los cubrebocas convencionales no disminuyen notoriamente el riesgo de que se pueda adquirir coronavirus o más de 100 virus que existen todos los días en todo el mundo, es más bien una herramienta de tranquilización que la gente busca ante la incertidumbre", afirmó en marzo pasado.

En julio reconoció que el uso del cubrebocas servía para mitigar la transmisión, pero de nueva cuenta resaltó que éste insumo no era útil por sí mismo "porque no es una barrera eficaz y efectiva para impedir que una persona que no se quiere contagiar, sea contagiado".