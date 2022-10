López Hernández acude al Senado para conocer reforma militar

A-AA+

Este lunes, previo al inicio de la sesión de comisiones unidas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, se reunieron en el Senado para revisar el nuevo dictamen de reforma para ampliar el plazo de la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.

En redes sociales, el legislador informó que una vez que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, la avalen, se presentará este martes al Pleno, y de aprobarse, regresará a la Cámara de Diputados, cámara de origen de esta iniciativa.

"Hoy en el Senado me reuní con el secretario de Gobernación, para comentarle los acuerdos construidos con las y los legisladores sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. La propuesta se analizará hoy mismo por las Comisiones Unidas de dictamen.

"Si se aprueba, regresaría para su análisis en la Cámara de Diputados, pues introduciría importantes cambios a la minuta original, como la creación de una comisión bicameral para analizar y dictaminar los informes que rinda el Ejecutivo al Congreso, que ahora serían semestrales", escribió en su cuenta de Twitter.

Ricardo Monreal confirmó que en la nueva propuesta se introducen elementos en materia de rendición de cuentas y mayores partidas presupuestales para respaldar a las Policías locales.

"Los titulares del gabinete de Seguridad federal podrán ser citados a comparecer ante esa Comisión, y desde 2024 se observará corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, con partidas presupuestales especiales", explicó.

El líder del grupo parlamentario de Morena en el Senado confió en que se alcance la mayoría calificada, es decir, el voto favorable de las dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión de este martes.

"El diálogo con los grupos parlamentarios será permanente y respetuoso, para permitir el mayor consenso posible. Espero que las y los senadores apoyen la propuesta que mañana se discutirá en el Pleno. En la Cámara Alta acreditamos con hechos la voluntad de construir acuerdos", expresó.

En su publicación en redes sociales, el líder de los senadores morenistas no detalla si el secretario de Gobernación hizo o no observaciones al documento que le fue presentado.