López Obrador pide a hispanos en Florida que no voten por DeSantis por su política antiinmigrante

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los hispanos de Florida a que "despierten" y no le den "ni un voto" al gobernador de ese estado, Ron DeSantis, quien ayer miércoles anunció que se postulará para la Presidencia de Estados Unidos.



El mandatario federal señaló en conferencia de prensa que toda "la politiquería" del gobernador de Florida en contra de los migrantes es porque busca ganar la candidatura presidencial por el Partido Republicano.

"Aprovecho para decirle al señor DeSantis que ayer se destapó, ya ven que no fallé, que toda su politiquería de los migrantes es porque quiere ser el candidato del Partido Republicano, y ayer ya se destapó y lo mismo, que aplicó en Florida, una política inmigrante. Ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, lo que no respetan a migrantes, porque el migrante como se dice en la Biblia merece respeto, hay que respetarles dice la Biblia al forastero, no maltratarlo", expresó el presidente.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal llamó a que se investigue si el gobernador de Florida no tiene migrantes trabajando a su servicio o que se investigue si el fentanilo no se introduce a la Unión Americana por su estado porque "en una de esas la droga entra por Florida".

"También preguntarle a DeSantis porque - en una de esas, porque como son muy hipócritas - puede ser que tenga migrantes trabajando a su servicio y también sacó lo del fentanilo pensando que con eso va obtener votos.

"Que empiece a ver en una de esas el fentanilo está llegando por Florida, porque sí llega Estados Unidos desde Asía. Eso está probado para que no nos estén culpando a nosotros. Primero que hagan una investigación porque en una de esas la droga entra por Florida y tenemos que estar informando a la gente para que no ofendan a México, que aprendan a respetarnos", dijo.