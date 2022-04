Lorenzo Córdova garantiza vigilancia del INE

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que "la ley es la ley" y se debe respetar.

En el marco de la revocación de mandato, subrayó, el INE está atento a que se respete la legislación electoral existente y que no se viole, porque de lo contrario se procederá a dar vista a la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales (FEDE).

Durante conferencia de prensa este domingo, en la cual informó que se ha instalado poco más de 99% de las casillas de participación para el ejercicio de revocación de mandato, mencionó que en Veracruz no se instaló una mesa porque el presidente de la misma no llegó con la paquetería electoral correspondiente, pero ya se hizo la denuncia correspondiente para tratar de recuperar el material y determinar si aún es posible instalarla.

En algunas casillas de Pátzcuaro, Michoacán, y Texcoco, Estado de México, se tuvo que suspender votación por estar en riesgo la seguridad de las personas.

Desde el pasado 7 de abril, detalló el consejero presidente, los consejos distritales determinaron que no se instalarían 69 casillas en Chiapas, por no haber condiciones de seguridad.

El consejero presidente del INE calificó como un éxito el ejercicio de la revocación, al menos en lo que le corresponde al órgano electoral.

Sin embargo, lamentó que aunque en México se ha erradicado el fraude electoral, existen prácticas fraudulentas que aún prevalecen.

"En México el fraude está erradicado, pero existen aún conductas fraudulentas", subrayó.

El consejero presidente, quien presumió la tinta indeleble que exhibe su asistencia a votar, consideró necesario que todo el país se sume a la fiesta cívica que ha resultado el ejercicio de participación ciudadana.

"Esperaría que se sumen a la fiesta cívica y no a la feria de las descalificaciones", exclamó.

Córdova llamó a que no se viole la ley, porque hacerlos pone en riesgo las reglas del juego.

Al reanudarse la sesión del Consejo General del INE, se dio a conocer que hasta las 14:00 horas de este domingo, se instalaron 99.98% de las casillas programadas, es decir, 57 mil 436.

Se han registrado 836 incidentes, de los cuales se han resuelto más del 40%.