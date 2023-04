Lorenzo Córdova llama a nuevos consejeros a resistir embates

A-AA+

A unas horas de concluir su mandato al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello confió en que los cuatros nuevos consejeros electorales, incluida la presidenta entrante, Guadalupe Taddei Zavala, resistirán los embates desde el poder y los exhortó a ejercer sus funciones con autonomía e independencia.

"Llegan ustedes con la gran responsabilidad de seguir ejerciendo en cada decisión que tomen, en cada acto, la autonomía frente al poder y la independencia frente a los intereses políticos, que han sido la clave de la fortaleza institucional hasta ahora", puntualizó.

En su último mensaje de fin de semana en redes sociales, Córdova Vianello afirmó que conoce la trayectoria profesional de la presidenta Taddei y de los tres consejeros electorales recién designados, Rita Bell, Arturo Castillo y Jorge Montaño.

"Estoy seguro de que continuarán junto con las y los consejeros que siguen en su cargo, y junto con el personal del INE, la defensa de la institución que nos garantiza condiciones democráticas de las elecciones, y que resistirán con fortaleza los embates con los que se ha buscado descalificar y minar la credibilidad del instituto, cosa que -me temo- lamentablemente continuará ocurriendo", advirtió.

Lorenzo Córdova agradeció a los ciudadanos que, dijo, han permitido que en México tengamos democracia e instituciones que la protejan. "Cuando la sociedad quiere y defiende sus derechos y conquistas democráticas, los intentos de regresión autoritaria están condenados al fracaso", enfatizó.

A los trabajadores y trabajadoras del instituto, también les agradeció "su compromiso, su entrega y su lealtad y fortaleza en la lucha por defender al INE frente a las injustas, abusivas y arbitrarias descalificaciones y ataques desde el poder", una lucha a la que, subrayó, se ha sumado la sociedad mexicana, "verdadera autora y constructora de nuestra democracia"

"Ustedes compañeras y compañeros, junto con la ciudadanía, cada vez que se apropia de los procesos electorales, son los verdaderos autores y defensores de la democracia mexicana", recalcó.

Enfatizó que hoy, ninguna institución civil del Estado mexicano cuenta con la credibilidad pública y la aprobación ciudadana que tiene el INE.

"74 por ciento de las y los mexicanos considera que el INE hace bien su trabajo; eso no es otra cosa sino el resultado del compromiso con el que miles de trabajadores del INE asumen sus responsabilidades cotidianamente. Tanto los miembros del Servicio Profesional Electoral como los de la rama administrativa son los verdaderos responsables de que hoy el INE sea asumido por la ciudadanía como propio, como una institución que nos ha costado mucho construir pero que vale con creces todo lo que representa", expresó.

El presidente saliente del INE también hizo un reconocimiento a las consejeras y consejeros que permanecen en su encargo "y que son los responsables de cuidar el legado institucional que se ha construido en estos años, así como de mejorarlo e incrementarlo. Lo hecho no es una responsabilidad individual, es el resultado del trabajo colectivo y de la suma de los distintos puntos de vista expresados en el máximo órgano de dirección del Instituto".

Remarcó que con la renovación de la presidencia del Consejo General y de tres consejerías, se cierra un ciclo de la vida institucional del INE. Dijo que, con la salida de los últimos cuatro integrantes del Consejo, que fueron designados en 2014, por primera vez el máximo órgano de dirección del instituto estará integrado con miembros distintos a los que tuvieron la encomienda inicial de comenzar a instrumentar la reforma de 2014.

"Estos nueve años ha sido de grandes retos y desafíos que pudieron cumplirse adecuadamente. El que nuestro país haya vivido el más largo periodo de estabilidad política de gobernabilidad democrática y de alternancia de nuestra historia habla de una institución que ha cumplido con su trabajo. Han sido años difíciles y complejos, pero también años en los que el INE logró consolidarse y fortalecerse", señaló.

Con la frase "¡Larga vida al INE y larga vida a la democracia mexicana!", Lorenzo Córdova concluyó su mensaje en redes sociales.