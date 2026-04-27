Loretta Ortiz solicita licencia temporal en la Corte
Fue concedida conforme a la normativa vigente por motivos de salud
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó sobre la licencia temporal de la ministra Loretta Ortiz Ahlf e indicó que se debe a motivos de salud, por lo que no estará ejerciendo sus funciones durante dos semanas.
La SCJN indicó que el permiso le fue concedido conforme a la normativa aplicable, por lo que no participará en las sesiones del Pleno ni en sus funciones jurisdiccionales hasta el próximo 10 de mayo, de acuerdo con el periodo autorizado.
También indicó que la ministra reiteró su compromiso con las responsabilidades del cargo y con la impartición de justicia, además que cualquier actualización será comunicada oportunamente.
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