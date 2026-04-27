Bloquean México-Pachuca por contaminación en Ecatepec
Vecinos exigen cierre de fábrica; protesta reduce carriles y provoca tráfico hacia CDMX
ECATEPEC, Méx.- Vecinos de la colonia Rústica Xalostoc se manifiestan la mañana de este lunes sobre la autopista México-Pachuca, en dirección a la Ciudad de México, para denunciar la contaminación que, aseguran, genera una fábrica de la zona.
Los inconformes se colocaron en uno de los carriles laterales, lo que reduce la circulación vehicular y provoca afectaciones a la altura de El Vigilante.
Los manifestantes exigen a la alcaldesa de Ecatepec el cierre del establecimiento, al señalar que las emisiones no solo dañan el medio ambiente, sino que también afectan su salud.
Al lugar acudieron elementos de la Policía de tránsito para agilizar la circulación y resguardar la zona, a fin de evitar incidentes entre automovilistas y manifestantes.
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