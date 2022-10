Los que escucharon a Chumel y compraron dólares que le reclamen: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que le reclamen al youtuber Chumel Torrres quienes siguieron su recomendación de comprar dólares, tras la salida de Carlos Urzúa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues destacó que el peso mexicano se ha apreciado frente al dólar, a diferencia de los últimos sexenios.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal llamó a que Chumel Torres no se enoje, pues manifestó que es parte del humor.

"A partir de Echeverría siempre la devaluación. Con Miguel de la Madrid (el peso se devaluó) 1, 400 %; con Salinas 36.3 %; con Zedillo -el que da clases de economía allá en España- 197 %, pero si ustedes le preguntan a los financieros de México sobre Zedillo le van a decir que es una 'lumbrera', porque fue quien los rescató y para los de arriba fue muy buen presidente; Fox, 20 %; Felipe Calderón 14.7; Peña 49.5 % y nosotros se ha apreciado el peso. Por eso la manipulación de decir `si no es finales de este año, en el próximo y si no en el próximo, en 2024 se va va a devaluar -toco madera – y que se les pase el coraje".

"Para qué se creyeron lo que les decían de que iba a haber fuga de capital, de que se iba a devaluar la moneda uno que es aspirante a la Presidencia por el bloque conservador. Chumel recomendó, para que le vayan a reclamar a Chumel, porque seguramente algunos hasta han de haber comprado dólares, y si perdieron., ahora si como diría el clásico, "¿y yo por qué? Para que se creyeron eso? Qué no se vaya enojar Chumel, es parte del humor", dijo.

El 9 de julio de 2019, Chumel Torres replicó la carta de renuncia de Carlos Urzúa y aconsejó en su cuenta de Twitter a sus seguidores a salir a comprar dólares bajo la leyenda "Dos palabras: compren dólares".