Los que se dicen defensores de mujeres, antes las denostaron: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, prefirió no posicionarse sobre el caso de Félix Salgado Macedonio; no obstante, expuso que los que ahora se dicen defensores de las mujeres, son los mismos que denostaron a la mujer en el pasado.

"Los que hablaban de viejerío, los que están en contra de la interrupción legal del embarazo, los que hablaban de las lavadoras de dos patas, los que siempre denostaron a la mujer, los que nunca tuvieron un gabinete paritario, esos son ahora los grandes defensores de las mujeres", comentó.

Refirió que este interés feminista en algunos políticos, tiene tintes electorales, pues no creé que hayan cambiado de puntos de vista.

"Uno se pregunta y por qué, porque no creo que hayan cambiado sus puntos de vista, sino más bien están utilizando el tema como un tema electoral", expuso.

--Encapuchadas portaban objetos peligrosos

Por otra parte, la mandataria local informó que esta mañana, tras la movilización de un grupo de mujeres feministas en las inmediaciones de Palacio Nacional que se manifestaron contra la candidatura de Salgado Macedonio, la mandataria capitalina informó que acudió la policía debido a que este grupo portaba objetos peligrosos, por lo que fue necesario desplegar un grupo de contención.

"Aquí no hay represión, pero tampoco se puede permitir que haya daño a otras personas. En este caso traían objetos peligrosos como mencionamos en otras ocasiones. Aquí hay libre manifestación, libre expresión de las ideas pero también le corresponde al gobierno y es su responsabilidad proteger a las demás personas", expuso.