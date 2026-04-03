Los Viagras anuncian apoyo al sucesor de El Mencho en Tierra Caliente
En un video difundido, Los Viagras advierten a sus rivales de Cárteles Unidos que deben alinearse o enfrentar consecuencias.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- La célula delictiva "Los Viagras ", liderada por el exautodefensa Nicolás Sierra Santana
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, "El Gordo Viagra", se alineó a Juan Carlos Valencia González, "03" o "JP", identificado por las autoridades estadounidenses y mexicanas como el sucesor del abatido capo Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", su padrastro.
Mediante un video difundido en redes sociales, integrantes del grupo delictivo anunciaron su llegada a la comunidad de Piedras Blancas, municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, y dijeron ser el Cártel Jalisco Nueva Generación, "gente del Gordo Viagra, a las órdenes del Patrón 03".
"Somos del Cártel Jalisco Nueva Generación, gente del Gordo Viagra a las órdenes del Patrón 03, estamos aquí en Piedras Blancas y venimos a quedarnos. Todo lo que sea contra, tepeque, reyes, templarios o se alinean o se mueren", indican en la grabación.
Esto indica que la célula delictiva asentada en la Tierra Caliente michoacana refrendó su alianza con el grupo criminal de las cuatro letras, ahora bajo el liderazgo de González Valencia, a quien identifican como "Patrón 03".
Vestidos con uniforme tipo militar y con armas de alto poder, los sujetos advierten a sus enemigos de los Cárteles Unidos, integrado por el Cártel de Tepalcatepec, templarios y gente de "Güicho de Los Reyes": "se alinean o se mueren".
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