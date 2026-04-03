Los Viagras anuncian apoyo al sucesor de El Mencho en Tierra Caliente

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- La célula delictiva "

", liderada por el exautodefensa

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, "El Gordo Viagra", se alineó a, "03" o "JP", identificado por las autoridades estadounidenses y mexicanas como el sucesor del abatido capo Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", su padrastro.Mediante unen redes sociales, integrantes del grupo delictivo anunciaron su llegada a la comunidad de, municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, y dijeron ser el, ", a las órdenes del"."Somos dela las órdenes del, estamos aquí eny venimos a quedarnos. Todo lo que sea contra, tepeque, reyes, templarios o", indican en la grabación.Esto indica que la célula delictiva asentada en larefrendó sucon el grupo criminal de las cuatro letras, ahora bajo el liderazgo de González Valencia, a quien identifican como "".Vestidos cony con armas de alto poder, los sujetos advierten a sus enemigos de los, integrado por el Cártel de Tepalcatepec, templarios y gente de "Güicho de Los Reyes": "".