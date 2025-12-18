logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACARENA ¡ENORME!

Fotogalería

MACARENA ¡ENORME!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Los villancicos modernos que marcan tendencia en Navidad 2025

Sumérgete en el espíritu navideño con los villancicos modernos más destacados de la temporada de Navidad 2025

Por El Universal

Diciembre 18, 2025 08:29 p.m.
A
Los villancicos modernos que marcan tendencia en Navidad 2025

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- Las celebraciones decembrinas no solo se distinguen por las luces, los aromas y las reuniones familiares, sino también por la música navideña que acompaña cada momento.

Con el paso del tiempo, el soundtrack de la Navidad ha sabido transformarse, dando espacio a nuevas propuestas que conviven con los villancicos tradicionales sin desplazarlos. Hoy, diciembre suena distinto: más actual, diverso y cercano a distintas generaciones.

Los villancicos modernos han ganado terreno al incorporar influencias del pop, soul, jazz, indie e incluso de la música electrónica. Estas canciones navideñas mantienen intacto el espíritu navideño —la unión, la nostalgia, la esperanza y la alegría—, pero lo reinterpretan con arreglos contemporáneos, letras frescas y voces que dominan las listas de reproducción navideñas.

Los 15 mejores villancicos para ambientar las festividades decembrinas

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Entre los temas más escuchados que ayudan a encender el espíritu navideño se encuentran:

All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey

Underneath the Tree – Kelly Clarkson

Last Christmas – Wham!

Santa Tell Me – Ariana Grande

Mistletoe – Justin Bieber

It´s Christmas Time – Backstreet Boys

Snowman – Sia

Christmas Lights – Coldplay

Cozy Little Christmas – Katy Perry

My Only Wish (This Year) – Britney Spears

Wrapped in Red – Kelly Clarkson

Shake Up Christmas – Train

Christmas Tree Farm – Taylor Swift

8 Days of Christmas – Destiny's Child

This Christmas – John Legend.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Los villancicos modernos que marcan tendencia en Navidad 2025
Los villancicos modernos que marcan tendencia en Navidad 2025

Los villancicos modernos que marcan tendencia en Navidad 2025

SLP

El Universal

Sumérgete en el espíritu navideño con los villancicos modernos más destacados de la temporada de Navidad 2025

Senado alista reforma para sancionar violencia de género en el deporte
Senado alista reforma para sancionar violencia de género en el deporte

Senado alista reforma para sancionar violencia de género en el deporte

SLP

El Universal

Incorporación de la violencia deportiva como modalidad específica de violencia social

Clausura temporal del Zoológico de León por maltrato animal
Clausura temporal del Zoológico de León por maltrato animal

Clausura temporal del Zoológico de León por maltrato animal

SLP

El Universal

Muerte de animales en Zoológico de León desencadena cierre temporal y medidas de protección. Investigación en marcha.

La pesca de arrastre amenaza la biodiversidad marina
La pesca de arrastre amenaza la biodiversidad marina

La pesca de arrastre amenaza la biodiversidad marina

SLP

El Universal

Keith Scholey expone la cruda realidad detrás de la pesca de arrastre