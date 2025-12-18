Los villancicos modernos que marcan tendencia en Navidad 2025

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- Las celebraciones decembrinas no solo se distinguen por las luces, los aromas y las reuniones familiares, sino también por la música navideña que acompaña cada momento.

Con el paso del tiempo, el soundtrack de la Navidad ha sabido transformarse, dando espacio a nuevas propuestas que conviven con los villancicos tradicionales sin desplazarlos. Hoy, diciembre suena distinto: más actual, diverso y cercano a distintas generaciones.

Los villancicos modernos han ganado terreno al incorporar influencias del pop, soul, jazz, indie e incluso de la música electrónica. Estas canciones navideñas mantienen intacto el espíritu navideño —la unión, la nostalgia, la esperanza y la alegría—, pero lo reinterpretan con arreglos contemporáneos, letras frescas y voces que dominan las listas de reproducción navideñas.

Los 15 mejores villancicos para ambientar las festividades decembrinas

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los temas más escuchados que ayudan a encender el espíritu navideño se encuentran:

All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey

Underneath the Tree – Kelly Clarkson

Last Christmas – Wham!

Santa Tell Me – Ariana Grande

Mistletoe – Justin Bieber

It´s Christmas Time – Backstreet Boys

Snowman – Sia

Christmas Lights – Coldplay

Cozy Little Christmas – Katy Perry

My Only Wish (This Year) – Britney Spears

Wrapped in Red – Kelly Clarkson

Shake Up Christmas – Train

Christmas Tree Farm – Taylor Swift

8 Days of Christmas – Destiny's Child

This Christmas – John Legend.