Los villancicos modernos que marcan tendencia en Navidad 2025
Sumérgete en el espíritu navideño con los villancicos modernos más destacados de la temporada de Navidad 2025
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- Las celebraciones decembrinas no solo se distinguen por las luces, los aromas y las reuniones familiares, sino también por la música navideña que acompaña cada momento.
Con el paso del tiempo, el soundtrack de la Navidad ha sabido transformarse, dando espacio a nuevas propuestas que conviven con los villancicos tradicionales sin desplazarlos. Hoy, diciembre suena distinto: más actual, diverso y cercano a distintas generaciones.
Los villancicos modernos han ganado terreno al incorporar influencias del pop, soul, jazz, indie e incluso de la música electrónica. Estas canciones navideñas mantienen intacto el espíritu navideño —la unión, la nostalgia, la esperanza y la alegría—, pero lo reinterpretan con arreglos contemporáneos, letras frescas y voces que dominan las listas de reproducción navideñas.
Los 15 mejores villancicos para ambientar las festividades decembrinas
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Entre los temas más escuchados que ayudan a encender el espíritu navideño se encuentran:
All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey
Underneath the Tree – Kelly Clarkson
Last Christmas – Wham!
Santa Tell Me – Ariana Grande
Mistletoe – Justin Bieber
It´s Christmas Time – Backstreet Boys
Snowman – Sia
Christmas Lights – Coldplay
Cozy Little Christmas – Katy Perry
My Only Wish (This Year) – Britney Spears
Wrapped in Red – Kelly Clarkson
Shake Up Christmas – Train
Christmas Tree Farm – Taylor Swift
8 Days of Christmas – Destiny's Child
This Christmas – John Legend.
no te pierdas estas noticias
Los villancicos modernos que marcan tendencia en Navidad 2025
El Universal
Sumérgete en el espíritu navideño con los villancicos modernos más destacados de la temporada de Navidad 2025
Senado alista reforma para sancionar violencia de género en el deporte
El Universal
Incorporación de la violencia deportiva como modalidad específica de violencia social
Clausura temporal del Zoológico de León por maltrato animal
El Universal
Muerte de animales en Zoológico de León desencadena cierre temporal y medidas de protección. Investigación en marcha.