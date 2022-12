Lourdes Mendoza denuncia lujos de Emilio Lozoya en prisión

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Emilio Lozoya "le sigue haciendo de chivo los tamales" a los mexicanos, acusó la periodista Lourdes Mendoza, tras señalar que, aunque el exfuncionario se encuentra bajo prisión preventiva en el Reclusorio Norte, tiene acceso a lujos como una celda y un baño para él solo, celular, servicio de comida a domicilio de restaurantes ostentosos y botellas de vino de alta gama.

La columnista, que el año pasado sorprendió al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) cenando en el restaurante Hunan aún cuando estaba bajo arraigo domiciliario, informó que, estos privilegios, son costeados por él mismo, aunque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseguró que sus cuentas están bloqueadas desde mayo de 2019.

"¿Por qué le permiten ser un virrey en prisión si se burló de las autoridades?, ¿Por qué tantas consideraciones con el ícono de la corrupción? (...) El poder continúa protegiéndolo porque hasta el cierre de mi libro la FGR no le ha abierto carpeta alguna por la falsedad de declaraciones en mi contra", manifestó Lourdes Mendoza durante una plática con EL UNIVERSAL.

Asimismo, informó que seguirá adelante con la batalla legal que emprendió contra Emilio Lozoya frente a las falsas acusaciones que él hizo en su contra al argumentar que en 2020 recibió un soborno por parte del gobierno al recibir una bolsa Chanel, de entre cinco y seis mil dólares, presuntamente comprada con el dinero de Obedrecht.

"Seguiré contra viento y marea hasta obtener un documento que diga que soy inocente, pues ya ves que son tres instancias, le gané dos, pero no me voy a detener hasta que este delincuente confeso diga que yo soy inocente", indicó.

La semana pasada, Lourdes Mendoza, presentó el libro "Con la frente en alto. Testimonio contra la impunidad", en el que relata a detalle el linchamiento mediático del que fue víctima tras la violencia de género ejercida en su contra por parte de Emilio Lozoya y el gobierno federal desde que se le acusó falsamente.

"Fui el tiro por la culata en esta demanda (caso Obedrecht), pero no hay mal que por bien no venga... En México, solo muerta o sangrando eres escuchada y yo no me voy a callar".

"El 3 de enero del 2022, la Fiscalía acusó a Lozoya y a su familia de haberse quedado con el dinero de Odebrect, entonces ¿por qué siguen con este infame teatro? ¡Yo no me voy a quedar callada!", finalizó.