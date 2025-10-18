Luisa Alcalde critica el relanzamiento del PAN en marcha en la Ciudad de México
El partido blanquiazul recibe críticas de Morena por su relanzamiento y el cese de alianzas políticas.
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, criticó el relanzamiento del PAN luego de que el partido realizó este sábado 18 de octubre una marcha en calles de la Ciudad de México y además anunciara el fin de las alianzas con otros partidos políticos.
Por medio de redes sociales, la líder morenista expresó: "Vaya relanzamiento de Acción Nacional. Las mismas caras y acabaron con el azul". Además agregó una fotografía con los rostros de varios panistas y la leyenda en letras mayúsculas "Acabaron con el azul".
En la imagen que compartió Alcalde Luján, se muestran las caras de militantes panistas, entre ellos: Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN; Kenia López Rabadán la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; la senadora Lilly Téllez; el coordinador del PAN en el Senado Ricardo Anaya; el diputado Federico Döring Casar; la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez; Santiago Taboada, excandidato a la Jefatura de Gobierno de la CDMX; la gobernadora de Coahuila Maru Campos; el empresario Claudio X. González, entre otros.
La publicación de la morenista se dio horas después de que el partido blanquiazul dio a conocer un nuevo método de para seleccionar candidatos ciudadanos, así como el rompimiento de su alianza con el PRI.
La manifestación de Acción Nacional fue criticada por analistas y politólogos que calificaron el relanzamiento como mercadotecnia de un partido en "crisis electoral", con falta de liderazgos y de un proyecto que pueda competir contra Morena, actual fuerza partidista en el poder.
