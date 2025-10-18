Dan prisión preventiva a presunto implicado en homicidio de Cohen Sacal

Un juez de control con sede en el Reclusorio Sur fijó la medida de prisión preventiva a Donovan "N", el segundo joven señalado por presuntamente haber participado en el asesinato del abogado David Cohen Sacal.

Sin embargo, el joven está acusado de los delitos de cohecho, portación de arma de fuego y contra la salud.

Proceso continuará el próximo miércoles

En la audiencia inicial, la defensa de Donovan "N" pidió la ampliación del plazo constitucional para definir su situación por lo que el proceso del joven detenido el 15 de octubre pasado, en Iztapalapa, continuará el próximo miércoles.

Donovan fue aprehendido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina en posesión de un arma, drogas y ropa.

El jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, dijo que Donovan estaría relacionado con el homicidio del abogado David Cohen Sacal.

"Identificado como otro de los presuntos responsables del homicidio de un abogado el pasado 13 de octubre", compartió el día de la detención.

En el caso del asesinato de Cohen Sacal, la medida dictada a Donovan se suma a la vinculación a proceso del otro implicado, Héctor "N".