Luisa Alcalde critica nombramiento de hija de Vázquez Mota en Tribunal de Aguascalientes

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Nacional de Morena, Luisa María Alcalde, criticó el nombramiento de María José Ocampo Vázquez, hija de la excandidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes, pese a no haber sido la más votada, destacó la morenista.

Alcalde recordó que la Constitución de Aguascalientes establece que la presidencia del Tribunal corresponde a quien logre más votos en la contienda. Sin embargo, explicó que Ocampo quedó en sexto lugar, "por qué una decisión tan autoritaria (darle la Presidencia)", cuestionó.

"¿Cómo se explican que eso pueda suceder? ¿Quién decidió eso? ¿Por qué una decisión tan autoritaria? No, no puede ser. El Poder Judicial es al que le toca, en primera instancia, cumplir con la Constitución, defender la Carta Magna. No puede ser los primeros que la violen", manifestó la Presidenta nacional de Morena.

Sobre esa misma línea, la legisladora guinda aprovechó para expresar su reconocimiento por la nueva Corte; sin embargo, reiteró que en el caso de Aguascalientes había que analizar la posibilidad de impugnar la decisión.

Desde sus redes sociales, Morena señaló que este caso exhibe diferencias entre los gobiernos de la Cuarta Transformación y los del "PRIAN", pues acusó que la llegada a la Presidencia del Tribunal de la hija de Vázquez Mota fue una imposición "autoritaria e ilegal".

"Aunque no ganó la elección, Ocampo Vázquez será quien encabece el Tribunal en la entidad", enfatizó.