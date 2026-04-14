Luisa Alcalde descarta dejar Morena: solo por llamado de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- Ante los rumores de su salida, Luisa María Alcalde Luján descartó abandonar la dirigencia nacional de Morena y aclaró que la única razón por la que dejaría el cargo sería por un llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Luisa Alcalde reafirma liderazgo en Morena

A través de un video en redes sociales, sostuvo que "en Morena tenemos un movimiento fuerte y unido y por mi parte seguiré al frente de Morena y la única razón por la que dejaría esta responsabilidad, como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la presidenta para ayudarla a seguir fortaleciendo la transformación".

Denuncia de rumores y calumnias contra Morena

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Además, acusó que "desde hace semanas la derecha no ha dejado de difundir rumores y calumnias. Qué si la presidenta está inconforme con la dirigencia del partido, que si hay divisiones y pleitos, que si hay malos resultados o malos manejos".