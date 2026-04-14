Luisa Alcalde descarta dejar Morena: solo por llamado de Sheinbaum
Luisa Alcalde reafirmó que continuará al frente de Morena y solo dejaría el cargo si Claudia Sheinbaum lo solicita.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- Ante los rumores de su salida, Luisa María Alcalde Luján descartó abandonar la dirigencia nacional de Morena y aclaró que la única razón por la que dejaría el cargo sería por un llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Luisa Alcalde reafirma liderazgo en Morena
A través de un video en redes sociales, sostuvo que "en Morena tenemos un movimiento fuerte y unido y por mi parte seguiré al frente de Morena y la única razón por la que dejaría esta responsabilidad, como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la presidenta para ayudarla a seguir fortaleciendo la transformación".
Denuncia de rumores y calumnias contra Morena
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Además, acusó que "desde hace semanas la derecha no ha dejado de difundir rumores y calumnias. Qué si la presidenta está inconforme con la dirigencia del partido, que si hay divisiones y pleitos, que si hay malos resultados o malos manejos".
no te pierdas estas noticias
Luisa Alcalde descarta dejar Morena: solo por llamado de Sheinbaum
El Universal
Luisa Alcalde reafirmó que continuará al frente de Morena y solo dejaría el cargo si Claudia Sheinbaum lo solicita.
Senado declara constitucional reforma Plan B electoral
PULSO
La presidenta de la Mesa Directiva instruyó la publicación de la reforma en el Diario Oficial.
Gobernador de Nayarit denuncia amenazas de muerte por recuperación de terrenos
El Universal
La administración estatal continúa con procesos legales pese a presiones y riesgos personales.