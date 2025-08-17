logo pulso
Luisa María Alcalde defiende a Gutiérrez Müller de críticas por supuesta mudanza

Luisa María Alcalde considera que Gutiérrez Müller es víctima de acoso por parte de la oposición y defiende su libertad de elección.

Por El Universal

Agosto 17, 2025 04:55 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 17 (EL UNIVERSAL).- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dijo que "es el colmo" las críticas contra Beatriz Gutiérrez Müller, por su presunto cambio de residencia a Madrid, España.

Entrevistada por medios durante el arranque de los Comités Seccionales de Morena, en la alcaldía Coyoacán, dijo desconocer si los rumores sean ciertos, pero sostuvo que la escritora y esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es libre de hacer lo que quiera.

"Ella es libre de hacer lo que quiera. No sé de primera mano cuáles sean sus deseos, ni dónde esté pensando vivir, pero ella es una mujer extraordinaria y libre. Es el colmo", declaró.

Alcalde Luján consideró que Gutiérrez Müller es víctima de acoso por parte de la oposición.

Gutiérrez Müller ha sido criticada luego de que en 2019 dijo que España debía pedir perdón a México por atrocidades cometidas durante la Conquista.

