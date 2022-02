Luz y Fuerza: una cronología del conflicto del SME

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un acuerdo para que los extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) tengan una pensión.

"Vamos a informar sobre un acuerdo que se tomó para resolver lo de jubilaciones pendientes a trabajadores electricista, se liquidó Luz y Fuerza del Centro y se despidieron a más de 40 mil trabajadores".

El conflicto se remonta al 2009, año en que gobernaba Felipe Calderón.

El año en que le bajaron el switch al SME

El sábado 10 de octubre de 2009 elementos de la Policía Federal ocuparon desde poco antes de las 23:00 horas las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y a través de un Decreto Presidencial se decidió extinguir a la compañía.

En ese momento, los empleados fueron sorprendidos y al lunes siguiente, muchos acudieron a sus centros de trabajo, pero había policías ahí. A partir de ese momento, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), al que pertenecían los trabajadores de Luz y Fuerza, emprendió protestas en contra del gobierno de Calderón.

Un mes después, 11 trabajadoras jubiladas iniciaron una huelga de hambre, la cual terminó en diciembre bajo la promesa de que habría una mesa de diálogo con el gobierno.

Un año después de la extinción de Luz y Fuerza

En enero de 2010, 15 mil trabajadores del SME realizaron una marcha a la secretaría de Gobernación para continuar con la exigencia de que fueran regresados a sus puestos de trabajo.

Los miembros del SME realizaron marchas durante los años siguientes con la misma demanda.

AMLO y el 2012

En el 2012 y en plena elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador prometió crear una nueva empresa para recontratar a los ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC).

El SME se volcó en apoyar al entonces candidato presidencial, pero el tabasqueño no logró ganar la Presidencia. Enrique Peña Nieto fue el ganador y las protestas de los electricistas continuaron.

El Sindicato entregó 144 millones de pesos al tabasqueño en seis años, aseguró el ex tesorero de este sindicato, Alejandro Muñoz, en 2016.

El SME como aliado

En el 2018, cuando AMLO ganó la presidencia, Martín Esparza, líder del SME, empezó el sexenio junto a él, como un aliado. Pero después tuvieron algunos roces.

Sin embargo, desde el 2021, el SME dijo que esperaba una nueva nacionalización integral de la industria eléctrica y que se terminaran todas las inversiones de capitalistas extranjeros y nacionales, pero refrendó su apoyo a lo que consideró una reforma que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Desque aquel momento, Martín Esparza ha organizado diversas marchas a favor de la reforma eléctrica de AMLO, las que culminaron con lo dicho este jueves por el Presidente.