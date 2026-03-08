Madre denuncia violencia vicaria: exige devolución de hija
La madre perdió la patria potestad tras una denuncia por agresión infantil que considera injusta.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).-Cinthya Rodríguez acudió a la marcha feminista
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
junto a su hija pequeña para manifestarse por la situación que vive con su hija mayor de 6 años, quien actualmente se encuentra con su familia paterna.
Cinthya relató que le han quitado la patria potestad de su hija después de que la madre del padre de la niña la denunciara por agresión infantil, debido a que solía decirle a su hija que no podía salir de la mesa hasta que terminara de comer.
"Es algo normal que todos le decimos a nuestros hijos, pero ellos le creyeron y ahora no tengo a mi nena", explicó Cinthya con tristeza.
Detalló que lleva un año y ocho mesessin ver a su hija, y que la familia que la tiene no se hace cargo de ella, e incluso no la conocían, ya que solo la habían visto en una ocasión.
"Es de alguna forma violencia vicaria", afirmó Cinthya, quien solo busca que le devuelvan la custodia de su hija.
En un principio, no estaba negada a que la familia paterna conviviera con la niña, pero ahora quiere tener a su hija de vuelta.
"Solo quiero que me la devuelvan, es mi hija", dijo con lágrimas en los ojos.
no te pierdas estas noticias
Madre denuncia violencia vicaria: exige devolución de hija
SLP
El Universal
La madre perdió la patria potestad tras una denuncia por agresión infantil que considera injusta.
Ivanna, niña de 9 años, exige sentencia para su violador en marcha 8M
SLP
El Universal
Denuncian que 90% de delitos sexuales quedan impunes y solo 1 de cada 5 feminicidios se investiga.
Cambio de horario 2026 en municipios de frontera norte
SLP
El Universal
El ajuste de una hora se realizó a las 2:00 a.m. del domingo 8 de marzo en localidades específicas.