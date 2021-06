Madre e hijos desaparecen en Nuevo León rumbo a Tamaulipas

Una mujer y sus dos hijos desaprecieron mientras se dirigían de Sabinas Hidalgo, Nuevo León a Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía de Nuevo León informa que la madre, de 39 años, y los dos menores desaparecieron el 13 de junio, cuando se dirigían a Texas, en Estados Unidos, de donde son originarios, sin embargo, no lograron cruzar la frontera con Nuevo Laredo. Gladys Cristina Pérez Sánchez vestía playera color verde tipo polo, pantalón de mezclilla y tenis.

Ella, conducía un vehículo marca Chevrolet Sonic, modelo 2014, en color amarillo, matrícula NBX4740 del Estado de Texas. Con ella, viajaban sus hijos Juan Carlos González Pérez, de 16 años y Michelle Cristina Durán Pérez, de 9.

El colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos reportó que la familia desapareció sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. La organización reporta además 26 personas desaparecidas en dicho trayecto en lo que va del año, de las cuales cuatro aparecieron con vida y una fue localizada muerta.

La Fiscalía de Nuevo León respondió al respecto que solamente tiene registro de 14 desaparecidos en dicha autopista. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci, dio a conocer que la denuncia fue presentada por los familiares de las víctimas.

"Lo que sabemos es que es una mujer, dos menores de nacionalidad norteamericana, y son reportados desaparecidos por los últimos indicios, todo apunta a que no sucedió en Nuevo León y no quisiera hablar, no quiero hablar de situaciones que no pasan en nuestro estado".