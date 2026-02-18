Madres Buscadoras de Sonora se suman a búsqueda de Nancy Guthrie

Madres Buscadoras de Sonora anunció que se suma a la búsqueda de Nancy Guthrie, de 84 años, madre de la conductora Savannah Guthrie, desaparecida desde el 31 de enero en Tucson, Arizona.

Madres Buscadoras de Sonora apoyan búsqueda

La líder del colectivo informó a EL UNIVERSAL que la periodista solicitó ayuda porque la página tiene mucha credibilidad a nivel nacional e internacional y pidió apoyo para difundir el caso.

"Entre más gente sepa y sea visible, mejor para todos y esperamos que esto sirva para que la gente que la tenga, la devuelva", expresó Cecy Flores, quien destacó que la esperanza es lo que mantiene la búsqueda.

Detalles confirmados por autoridades

Según autoridades estadounidenses, Nancy Guthrie fue vista por última vez en su domicilio en Catalina Foothills, Tucson. Su desaparición se reportó tras no acudir a la iglesia el domingo por la mañana, como era su costumbre.

El FBI, desde su oficina en Phoenix, informó que ofrece una recompensa de hasta 100 mil dólares por información que conduzca a su localización o al arresto de responsables.

El sospechoso es un hombre de estatura entre 1.79 y 1.80 metros, de complexión media.

El FBI no descarta que Nancy haya sido trasladada a México días después del secuestro, incluso a Sonora. Detectives recibieron correos anónimos que sugieren que pudo haber sido llevada al sur de la frontera.

La agencia federal notificó a autoridades mexicanas para estar atentas a cualquier indicio.

Sin embargo, tras revisar cámaras de la Patrulla Fronteriza y otros dispositivos, concluyeron que no cruzó inmediatamente después del secuestro.

La hipótesis es que el traslado, si ocurrió, fue días después y por medios que no activaron sistemas de vigilancia.

Hasta este miércoles, autoridades mexicanas no han informado si participan formalmente en la búsqueda.

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora indicaron que no se ha solicitado colaboración formal.

La desaparición de Nancy Guthrie suma 18 días sin una teoría principal sobre lo ocurrido.

El caso ha generado atención nacional e internacional, no solo por el perfil público de su hija, sino por la posibilidad de que la investigación cruce la frontera.