Mamá de Lozoya apela al sentido humano de AMLO para llegar a acuerdo

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- En tono de súplica, Gilda Margarita Austin y Solís, mamá del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, intercedió por su hijo y apeló al sentido humano y de justicia del presidente Andrés Manuel López Obrador para llegar a un acuerdo reparatorio en el caso Odebrecht.

Al participar por videoconferencia como coacusada en la audiencia de este martes en el Reclusorio Norte, en la que se otorgaron 30 días de prórroga para seguir con la revisión y recaudación de pruebas, Austin Solís señaló ante el juez de Control Gerardo Alarcón López que lo mejor es llegar a un acuerdo para ambas partes.

Aseguró que su hijo Emilio Lozoya, preso en el Reclusorio Norte, "ha cumplido al denunciar a todos los funcionarios del sexenio pasado incluido el de más alto rango".

"Ha ofrecido pagar lo que las autoridades le exigen poniendo en garantía mi casa donde he vivido 47 años y otras propiedades de mi familia que hemos adquirido a lo largo de varias generaciones, por lo que pido se tome una decisión al respecto, ya que he estado en cinco prisiones alemanas y mil días de prisión domiciliaria sin ver a mi hijo y a mis nietos.

"Confío plenamente en el sentido humano y de justicia del presidente Andrés Manuel López Obrador", expresó.

Gilda Margarita Austin y Solís, acusada de "lavado" de dinero y asociación delictuosa en el caso Odebrecht, agradeció al juez que la haya escuchado, luego de aceptar el diferimiento de la audiencia informativa.

---Difieren audiencia

Con la oposición tajante de la Fiscalía General de la República (FGR) para seguir "dilatando" el caso, el exdirector de Petróleos Mexicanos obtuvo una nueva prórroga de 30 días para la audiencia intermedia en el caso Odebrecht, en el que se le acusa de los delitos de "lavado" de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

La FGR acusó al exdirector de Pemex de retrasar el caso, lo que ha generado incertidumbre jurídica que no conviene a los casos y genera costos al erario, lo que fue desestimado por el juez de Control.