"Mañaneras" no son propaganda subliminal: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés M. López Obrador indicó que en sus conferencias matutinas no se emite propaganda "ni de manera subliminal", sino que se garantiza el derecho a la información, y acusó a Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, de haberse hecho de "la vista gorda" en sexenios anteriores ante actos propagandísticos que organizaba el gobierno federal.

En Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo federal advirtió que continuará con conferencias de prensa por las mañanas, informando sobre temas de interés para la población, pero advirtió que de ser necesario, y ante la "censura" que, acusa, hay en Twitter y Facebook, podría crear su propia red social.

"Yo lo único que puedo comentar es que no debe confundirse propaganda con información. ¿Qué es propaganda? El que yo esté llamando a votar por un partido de manera directa o simulada. ¿Cuál es la palabra? Subliminal. No, nosotros no vamos a hacer eso, nunca lo hemos hecho, sería ir en contra de nuestros principios, contra eso luchamos durante mucho tiempo, eso que no vio el director del INE, porque se hacía de la vista gorda, que hacían los gobiernos anteriores", acusó el mandatario.

Ante lo que calificó como "censura" en Twitter y Facebook, el presidente López Obrador informó que no descarta crear su propia red social o alguna aplicación alternativa, en cuya elaboración podrían participar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como de Gobernación con el objetivo, indicó, de garantizar que en México se garantice que haya libertades y no censura.

El presidente López Obrador señaló: "No puede ser, repito, que una empresa particular se erija en la institución mundial —por sus alcances— de la censura, como la Santa Inquisición de nuestros tiempos, en lo que corresponde a las redes sociales. Eso no se puede aceptar, no se puede permitir, porque eso va en contra de la libertad", acusó el presidente durante su mensaje matutino.

"No sé si ustedes han observado que, desde que tomaron esas decisiones, la Estatua de la Libertad en Nueva York se está poniendo verde de coraje, porque no quiere pasar a ser un símbolo vacío", aseveró.