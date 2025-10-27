logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHARLA "INTERIORISMO CON PLANTAS"

Fotogalería

CHARLA "INTERIORISMO CON PLANTAS"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Manifestación de productores del campo en casetas de peaje de Sinaloa

Productores del campo exigen atención a la crisis agropecuaria en Sinaloa

Por El Universal

Octubre 27, 2025 02:27 p.m.
A
Manifestación de productores del campo en casetas de peaje de Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que los hombres del campo están en su derecho de salir a manifestarse en demanda de que sus cosechas tengan mejores precios y que conoce que en su nueva lucha solo van a levantar las plumas de las casetas de peaje para dejar el paso libre.

Durante su tradicional conferencia semanal comentó que conoce que la presidenta Claudia Sheinbaum va a resolver esta situación, en base a los análisis presupuestales, por lo que espera que pronto se dé respuesta.

Indicó que aun cuando no tiene información sobre cómo va este movimiento de los productores en las casetas de peaje de las carreteras México-Nogales y la Benito Juárez, tiene conocimiento de que no se va a trastocar la circulación, solo se van a levantar las plumas para dar paso libre a todos los que circulen por ellas.

El pasado 14 de octubre, como parte de un movimiento nacional, los productores del campo que exigen que el gobierno federal atienda la crisis del agro, la pesca y la ganadería y fije un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, se apostaron en tres casetas de peaje en los municipios de Ahome, Guasave y Navolato.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como parte de un paro nacional en 16 estados de la República, las casetas de peaje de San Miguel Zapotitlán y Cuatro Caminos, en la carretera México-Nogales y la del Pizal, en la autopista Benito Juárez, los hombres del campo cerraron la circulación y se mantendrán por espacio de 10 horas.

Los bloqueos en las dos carreteras, en el tramo Navolato- Los Mochis, generaron un caos en el tránsito de camiones de carga, de pasajeros y unidades particulares, ya que solo se permitirá el cruce en las casetas de unidades de emergencia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Manifestación de productores del campo en casetas de peaje de Sinaloa
Manifestación de productores del campo en casetas de peaje de Sinaloa

Manifestación de productores del campo en casetas de peaje de Sinaloa

SLP

El Universal

Productores del campo exigen atención a la crisis agropecuaria en Sinaloa

Madres buscadoras comparten dolor en video viral
Madres buscadoras comparten dolor en video viral

Madres buscadoras comparten dolor en video viral

SLP

El Universal

TikTok refleja la realidad de familias de desaparecidos

Embajada de Estados Unidos en México explica la cancelación de visas
Embajada de Estados Unidos en México explica la cancelación de visas

Embajada de Estados Unidos en México explica la cancelación de visas

SLP

El Universal

El vocero de la Embajada de Estados Unidos en México detalla los motivos y proceso de cancelación de visas en EU

Deuda de Pemex con proveedores aumenta un 37%
Deuda de Pemex con proveedores aumenta un 37%

Deuda de Pemex con proveedores aumenta un 37%

SLP

El Universal

El informe trimestral revela un preocupante aumento en la deuda de Pemex con sus proveedores durante 2025.