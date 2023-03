Manifestaciones deben celebrarse son parte de la democracia, indica Ken Salazar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL). – El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, indicó que las recientes manifestaciones en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), son actividades que tienen que llevarse a cabo para que la democracia vaya mejorando, al mismo tiempo de que instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben de llevar a cabo un buen trabajo.

En su participación en el foro "DMI Decididas Summit 2023", el embajador fue cuestionado por las movilizaciones que se llevaron a cabo el domingo 26 de febrero en la Ciudad de México, en diferentes estados de la República, así como en diferentes partes del mundo. Sobre ellos expresó que las manifestaciones que se viven en México deben celebrarse, porque son parte importante de la democracia en México.

"Las manifestaciones que se viven en México se deberían de celebrar, porque son parte de una democracia que tiene opinión, donde se pueden unir miles de personas para algo que les importa, entonces algo en lo que no todos tenemos que coincidir, pero es la democracia en acción.

La democracia está porque el pueblo la quiere y al pueblo le tiene que importar y se tiene que involucrar en todos los temas", expresó.

Por otra parte, indicó que c en el trabajo de las instituciones, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"La Corte Suprema tiene que trabajar bien, hacer sus trabajos, porque si no hay esas instituciones que son tan importantes para la democracia, la democracia se va a ir para atrás".

Sobre los cambios que se pretenden hacer al INE, Ken Salazar indicó que eso lo tendrá que decidir el pueblo y el gobierno federal, nosotros tenemos respeto a la soberanía de México", sentenció.