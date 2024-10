Ebrard desmiente a Trump sobre producción de autos chinos en México

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, desmintió los dichos del candidato republicano a la presidenta de Estados Unidos, Donald Trump, quien declaró que automotrices chinas decidieron pausar la construcción de plantas masivas de autos en México.

"No tenemos ninguna, es un argumento electoral, lo usa en el tramo final para ganar votos", afirmó el excanciller, al ser cuestionado en el noticiero matutino de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

El secretario indicó que se trataba de un acto electoral, para aumentar votos en la recta final de la campaña por la presidencia estadounidense.

Asimismo, aseguró que las importaciones de Estados Unidos son superiores a las de México "Ayer presentó la presidenta Sheinbaum un cuadro en el que compara las importaciones provenientes de china de la industria automotriz en Estados Unidos, entonces sus importaciones respecto a su mercado son superiores a las que México (...) ellos están importando más ahorita que nosotros, en proporción al tamaño de nuestra economía, entonces en ambos casos la realidad no coincide con lo que se está diciendo", señaló.

Por otra parte señaló que es muy poco probable que Estados Unidos vuelva a manufacturar en la industria automotriz y no a causa de México, sino porque no resulta factible para la economía de Estados Unidos, argumentó por velar por la competitividad en la industria.

Trump propone imponer hasta el 200% de aranceles a México

El expresidente, Donald Trump aseguró que de llegar a la presidencia México no vendería ni un auto a Estados Unidos, esto durante una entrevista en el Club Económico de Chicago.

El candidato republicano propuso imponer aranceles "terribles" de hasta el 200% en automóviles importados desde México, para así atraer de vuelta a las empresas a EU.

John Deere mantiene sus planes de producción en México

De acuerdo con el diario Wall Street Journal, el fabricante de maquinaria agrícola, John Deere desmintió al expresidente, Donald Trump y aseguró que mantiene sus planes de producción en México.

Esto después de las amenazas de Trump.

En junio John Deere anunció su plan de trasladar la producción de algunos modelos desde Dubuque, en Iowa, a una nueva planta en México. Se espera que la medida se complete en 2026 y tiene como objetivo liberar espacio de fabricación y empleados en las plantas estadounidenses para otros modelos.