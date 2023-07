Marcelo Ebrard dispuesto a debatir con Xóchitl Gálvez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL). - El aspirante a la presidencia, Marcelo Ebrard, dijo estar dispuesto a debatir con la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, ante la posibilidad de que sea la candidata de la oposición.

Durante un evento en Querétaro, insistió en que todos los que participan en estos procesos deberían estar abiertos al debate.

"Con Xóchitl si ella resulta ser la candidata del frente que representa, que yo veo que es mucho, pues reinstalar o defender políticas de antaño, pues vamos a debatir, claro que sí, con respeto, considerando que es una dama, igual que lo es Claudia", apuntó.

Si bien dijo que su objetivo no es hacer debates destructivos, sí se pueden hacer críticas firmes, como su postura en torno a José Ángel Gurría.

"José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda, creo que ahora está haciendo el plan de Xóchitl o el que Xóchitl va a defender, entonces, o eso dijeron. Temerario ¿no? Poner a este cuate a hacer tu plan de gobierno", expresó.

"Es el retro, retro. O sea, vamos al regresar zedillismo por la puerta de atrás. Con él sí debatí en la Cámara Diputados con toda energía y firmeza porque no nos quería decir la cifra del Fobaproa, me acuerdo perfecto, como si fuera ayer, no quería, entonces le tuve que regalar lápiz y decirle: bueno, ¿sí sabes sumar usted? Para que no de la cifra", expuso Ebrard.

Reiteró que el resto de las corcholatas deben dar sus puntos de vista sobre distintos temas, a fin de que la gente conozca sus propuestas.

"No te puedes negar a debatir. De hecho, estos diálogos son debate. Cuando te entrevistan y alguien te dice algo, pues a lo mejor es su opinión, pues es una forma de deliberar, de debatir. Entonces hay que tener la disposición de defender las ideas propias donde quiera, cuando quieran y con quién lo quiera", sostuvo.

"Ahorita está la comisión de Morena que va a hacer el Plan de Gobierno, ya lo están haciendo, pues ni modo que no demos nuestra opinión. ¿Pues cómo? Si somos los estamos compitiendo por encabezar", señaló.

El excanciller informó que le enviará a esta comisión de Morena el Plan ANGEL para que sepan en qué consiste y sea tomado en cuenta.

"Y me imagino que Claudia pues tendrá que mandar su punto de vista, lo mismo Adán, etcétera, ¿no? Todos los demás compañeros", añadió.

"Eso se va a tener que dar a conocer, pues ya es un debate, entonces no se va a poder eludir el contrastar puntos de vista, ideas, tanto al interior de Morena, como en su caso con Xóchitl si ella resulta vencedora. Inmediatamente debatimos, claro", concluyó.