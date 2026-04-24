Marcelo Ebrard investigado por hospedaje de su hijo en embajada

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

fue cuestionada sobre si

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se mantiene como titular de la, pues lalo investiga porque permitió que su hijo se hospedara durante seis meses en la embajada de México en el Reino Unido."Sí,unal frente de lacon su equipo, un trabajo incansable", dijo la mandataria durante la conferencia matutina de este viernes 24 de abril.Al decir que el titular de Economía "está haciendo una excelente labor" a pesar de su escándalo, la Jefa del Ejecutivo aseguró que es uncon la relación entre Estados Unidos y México, así como en las negociaciones del Tratado Comercial y con el Departamento de Comercio. Informó que cada semana se reúne con el excanciller para trabajar el desarrollo económico del país."Hay un trabajo muy intenso de información y ahora como parte de la. Pero él atiende a todas las cámaras, los impactos que han tenido algunos de los aranceles en distintos sectores facilitan, tiene unacon su equipo, reúne a todo el gobierno en una mesa de trabajo para ver los permisos, si el proyecto es viable, no es viable, cuánto tiempo van a tardar los permisos", expresó.El 16 de abril pasado el secretario de Economía admitió que su hijo,, se hospedó por seis meses en la Embajada de México en el Reino Unido. Y la presidentainformó ayer que se abrió unaen lapor esteAyer, Sheinbaum Pardo informó que se presentaronante la Secretaría Anticorrupción, por lo que de manera automática se tiene que abrir unapara definir si hay algunao jurídica."No fue la propia secretaría, pero sí hubo solicitudes de que se abriera unay ella, así dice la ley, tiene que abrirse de manera automática, lo que ella tiene que revisar es si se violó alguna norma en ese sentido", dijo la mandataria federal.