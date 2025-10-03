logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Marcha de estudiantes en CDMX termina con graves incidentes

Fotogalería

Marcha de estudiantes en CDMX termina con graves incidentes

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Marcha de estudiantes en CDMX termina con graves incidentes

Más de 100 heridos en protesta por aniversario de matanza de estudiantes en Tlatelolco.

Por AP PULSO

Octubre 03, 2025 01:20 p.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

La violencia registrada el jueves al final de una marcha multitudinaria dejó más de un centenar de heridos, entre policías y civiles, en el centro de la Ciudad de México, en la conmemoración del 57º aniversario de la matanza de un grupo de estudiantes en la plaza de Tlatelolco.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Marcha de estudiantes en CDMX termina con graves incidentes
Marcha de estudiantes en CDMX termina con graves incidentes

Marcha de estudiantes en CDMX termina con graves incidentes

SLP

AP

Más de 100 heridos en protesta por aniversario de matanza de estudiantes en Tlatelolco.

Mexicanos detenidos en Israel accedieron a repatriación voluntaria: SRE
Mexicanos detenidos en Israel accedieron a repatriación voluntaria: SRE

Mexicanos detenidos en Israel accedieron a repatriación voluntaria: SRE

SLP

El Universal

El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó este viernes 3 de octubre con los y las seis connacionales

Beca Rita Cetina 2025: nueva fecha límite para registrarse
Beca Rita Cetina 2025: nueva fecha límite para registrarse

Beca Rita Cetina 2025: nueva fecha límite para registrarse

SLP

El Universal

Reportan 123 lesionados por marcha del 2 de octubre
Reportan 123 lesionados por marcha del 2 de octubre

Reportan 123 lesionados por marcha del 2 de octubre

SLP

El Universal