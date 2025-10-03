Marcha de estudiantes en CDMX termina con graves incidentes
Más de 100 heridos en protesta por aniversario de matanza de estudiantes en Tlatelolco.
A
Galeria
1/3
La violencia registrada el jueves al final de una marcha multitudinaria dejó más de un centenar de heridos, entre policías y civiles, en el centro de la Ciudad de México, en la conmemoración del 57º aniversario de la matanza de un grupo de estudiantes en la plaza de Tlatelolco.
no te pierdas estas noticias
Marcha de estudiantes en CDMX termina con graves incidentes
SLP
AP
Más de 100 heridos en protesta por aniversario de matanza de estudiantes en Tlatelolco.
Mexicanos detenidos en Israel accedieron a repatriación voluntaria: SRE
SLP
El Universal
El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó este viernes 3 de octubre con los y las seis connacionales