Arranca en SLP gira de Los Auténticos Decadentes

La agrupación argentina Los Auténticos Decadentes arrancó en San Luis Potosí la gira por México con la que celebran los 30 años de su álbum Mi vida loca.

En rueda de prensa, los integrantes Pablo Rodríguez, Pablo Armesto, Diego Demarco y Guillermo Eijo compartieron detalles sobre el espectáculo que se presentará este 3 de octubre en el Teatro de la Ciudad, donde interpretarán en su totalidad el disco junto a los clásicos que los han convertido en una referencia del rock y la música popular latinoamericana.

El grupo destacó que el show estará dividido en bloques estratégicos que alternan voces y propuestas escénicas, lo que permitirá al público redescubrir los temas del álbum junto a nuevas versiones.

"Son canciones que habían quedado fuera de los escenarios por casi tres décadas y que hoy suenan con nuevos arreglos. Nos emociona traerlas de vuelta porque son parte de nuestra historia y del público que nos ha acompañado", señalaron.

La gira comenzó en Argentina con presentaciones en ciudades como Rosario, Mar del Plata, Buenos Aires, y ahora continúa en México con fechas en Pachuca, Querétaro, León y Ciudad de México, donde el 7 de noviembre se presentarán en el Estadio de Béisbol de los Diablos Rojos. Posteriormente recorrerán más de 15 ciudades del país antes de continuar en Sudamérica y Europa en 2026.

Sobre su relación con San Luis Potosí, los músicos recordaron que sus primeras presentaciones en la ciudad fueron con pocos asistentes, pero con el paso del tiempo el público creció y consolidó un lazo especial.

"Hace veinte años tocamos para 30 personas, hoy regresamos con un show que sabemos será una fiesta. Esta ciudad marcó un antes y un después para nosotros", afirmaron.

El concierto de esta noche pretende ser una celebración intergeneracional, donde las y los potosinos podrán escuchar piezas emblemáticas como La Guitarra, Loco (tu forma de ser) y Besándote, junto al repertorio íntegro de Mi vida loca.