Beca Rita Cetina 2025: nueva fecha límite para registrarse

El pasado 15 de septiembre, la Beca Rita Cetina abrió su registro para estudiantes menores de edad inscritos en secundarias púbicas de México.

Esta beca forma parte de los programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno de México, y busca reconocer el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes, así como fortalecer la economía familiar, garantizando que ningún estudiante de estos niveles abandone sus estudios por falta de recursos.



¿Cuándo es la fecha límite para registrarme a la Beca Rita Cetina 2026?

A pesar de que, originalmente, el periodo de registro para la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina" era del 15 al 30 de septiembre, Julio León, el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar informó que con la finalidad de que ningún estudiante se quede sin participar en el programa, la nueva fecha límite para registrarse es el 5 de octubre.

Esto significa que aún puedes realizar tu registro en línea para que, de manera bimestral, obtengas el apoyo económico de 1,900 pesos por cada familia que cuente con al menos un estudiante en secundaria pública.

Es importante recordar que a este monto se le agregan 700 pesos por cada alumno extra de una familia que también curse el nivel secundaria en una escuela pública.



¿Cuáles son los requisitos para registrarte a la Beca Rita Cetina?

Para este 2025, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar ha anunciado que el registro a la Beca Rita Cetina únicamente está disponible para aquellas familias con estudiantes en nivel secundaria, sin embargo, a partir de 2026 el beneficio se extenderá a las niñas y niños que cursen nivel primaria.

Requisitos de la madre, padre o tutor:

CURP (Consúltala aquí)

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses)

Requisitos del estudiante(s) a registrar:

CURP (Consúltala aquí)

Clave de Centro de Trabajo (Consúltala aquí)