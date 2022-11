Marcha del INE vuelve a abrir la herida del clasismo en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- Este domingo por la mañana se llevó a cabo la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, el INE del Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución, donde concluyó con un mitin donde el único orador fue expresidente del entonces IFE, José Woldenberg.

Trascendió en redes sociales que si bien el objetivo principal fue la defensa del INE y el rechazo a la reforma electoral del presidente López Obrador, algunos asistentes y otros simpatizantes en redes sociales lanzaron comentarios clasistas, que fueron utilizados por el presidente López Obrador y morenistas para descalificar la movilización.

Esta mañana, en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió un meme de corte clasista en el que se lee: "Y si le decimos al INE que solo puedes votar con la Prepa terminada.... y pumm se acabó Morena", mismo que generó controversia entre opositores a la reforma electoral. El presidente dijo también que la marcha en realidad se trató de no perder privilegios.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 21 millones 149 mil 168 mexicanos concluyeron su preparatoria (datos hasta el 2020), de ellos, 1 millón 897 mil 277, pertenecen a la Ciudad de México.

Clasismo durante marcha en defensa del INE

Para dar "una idea de cómo son ciertos sectores", López Obrador exhibió a una señora asistente a la marcha en defensa del INE, quien lo llamó "indio de Macuspana", y también "indio pata rajada", a lo que el Mandatario dijo que respetaba su opinión, "la quiero", mencionó.

El video muestra a una mujer que participó en el movimiento en defensa del INE, gritando comentarios clasistas y racistas acerca del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la marcha participaron personajes de la política como:

-- Marko Cortés, líder nacional del PAN

-- Margarita Zavala, diputada federal

-- Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados

-- Vicente Fox, expresidente de México

-- Juanito, ex delegado de Iztapalapa

-- José Narro, ex rector de la UNAM

-- Claudia Ruiz Massieu, senadora priista

-- Alejandro Moreno, líder nacional del PRI

-- Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro

-- Laura Barrera diputada federal del PRI

-- Jorge Triana, diputado del PAN

-- Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón

"Desprecian el anhelo del pueblo de México", dice Mario Delgado

Por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que quienes están en contra de la Reforma Electoral propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en realidad desprecian el anhelo del pueblo de México de vivir en una auténtica democracia.

"Quieren mantener vigentes las prácticas del antiguo régimen y seguir manipulando a las autoridades electorales porque se creen dueños de la democracia en este país", apuntó Delgado.

En tal sentido, señaló que la marcha por la supuesta defensa del INE no es más que la defensa a una cúpula electoral encabezada por algunos consejeros adictos a los lujos y privilegios, ya que, la Reforma Electoral no plantea la desaparición del Instituto Nacional Electoral, por el contrario, busca reforzarlo así como darle mayor poder al pueblo y que la política cueste menos.

"El gran error de la oposición es subestimar a la gente, creer que no tiene criterio, que no está informada ni politizada y que no tiene la madurez política suficiente para ser partícipe de las decisiones más importantes para nuestra nación. Hecho que, únicamente, refleja su clasismo porque el pueblo ya despertó y es más capaz que muchos de la derecha", agregó el líder morenista.