Marcha feminista 8M en CDMX: ruta, horario y consignas oficiales

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- La

dio a conocer los detalles de la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

con motivo del(8M), que tendrá lugar en la Ciudad de México el próximo domingo 8 de marzo.Latendrá lugar a las, y partirá de la, en el Paseo de la Reforma, hacia la"Convocamos a laporque no llegamos todas y laes aún larga. Hacemos un llamado a sumarse a esta marcha, y el posterior mitin que se realizará en el Zócalo al finalizar la movilización", pidió laDurante ladel próximo domingo las principales consignas serán las siguientes: "¡! ¡Alto a los feminicidios!", "¡Presentación con vida de lxs desaparecidxs!", ¡, seguro, libre y gratuito ya!", "¡40 horas ya!" "¡Alto a la criminalización de la protesta!", "¡Respeto a las autonomías indígenas!", "¡Contra el imperialismo!", "¡Por un movimiento de mujeres independiente!", y "".En, lase pronunció ante la situación de, precarización de la vida, el despojo y la negación de losal que se enfrentan aún las mujeres."Advertimos que lasse manifiestan en múltiples dimensiones,, digital, cultural y política, mientras elcontinúa siendo limitado e ineficaz", advirtió la organización.Tras advertir que datos deindican que entre enero y octubre de 2025 en México 2 mil 378 mujeres fueron asesinadas de forma violenta y 2 mil 901 permanecen desaparecidas, se señalaron otros tipos de violencia, con la profundización de la precariedad laboral que afecta a millones de trabajadoras; el avance del despojo territorial y la gentrificación; la criminalización de la protesta social; y la persecución contra activistas y defensoras de derechos humanos.