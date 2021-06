Marchan en CDMX para exigir justicia para Fernanda y Polly

Familiares y amigos de Polly Olivares y Fernanda Cuadra, quienes fueron atropelladas por Diego "H", marchan de manera pacífica con dirección a la sede de la Fiscalía capitalina para exigir justicia y que las autoridades logren la captura del responsable.

El contingente salió cerca de las 10:20 horas desde el antimonumento contra los feminicidios que encuentra frente a Bellas Artes y se dirigió a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia, donde se estima que protestarán por el caso de las jóvenes atropelladas en Iztacalco.

"Justicia para Polly y Fernanda", "Te vamos a encontrar", son algunas de las frases que se leen en las pancartas que amigos y familiares llevan durante la protesta.

A diferencia de otras marchas contra la violencia de género y feminicidios, la convocatoria para esta movilización se incluyó la participación de hombres.

--Lo que sabes del caso Polly Olivares y Fernanda Cuadra

En redes sociales circula un video donde se observa que el conductor de auto blanco, en presunto estado de ebriedad, atropella a dos jóvenes en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con el video difundido por el reportero Carlos Jiménez, se observa el momento en que el conductor del auto involucrado avanza en reversa y después acelera contra un grupo de jóvenes que se encontraba a mitad de la calle.

Tras la difusión y viralización del video se supo que las víctimas eran Polly Olivares y Fernanda Cuadra, quienes fueron embestidas por Diego "H".

--Graves lesiones

Tras los hechos, se supo que las víctimas fueron trasladadas al hospital Xoco dónde se les reportó con lesiones de gravedad, e incluso, usuarios de redes, señalaron que una de las mujeres atropelladas habría perdido una oreja y tendría daños cerebrales tras ser arrastrada por alrededor de cuatro cuadras.

No obstante, el padre de Polly, Fernando Olivares, relató como su hija quedó atrapada entre las llantas del auto, por lo que fue arrastrada varias calles, lo que "le ocasionó quemaduras de tercer grado en uno de sus pechos, el estómago; tiene los brazos rotos, fractura de cráneo" y se encuentra en terapia intensiva.

Por su parte, Casandra Olivares, hermana de Polly, dijo para el noticiero de Gómez Leyva que "este mono arrolla con alevosía y ventaja a Fer Cuadra y mi hermana", debido a que su hermana salió a calmar el problema y "este tipo con alevosía y ventaja les avienta el carro".

--A Polly la arrastró por varias cuadras

La noche del martes se revelaron nuevas imágenes de cámaras de seguridad, sobre el momento en que Diego "H" arrolló a Polly Olivares y Fernanda Cuadra.

En las grabaciones se ve que Diego "H", el agresor, no hizo nada por auxiliar Polly a quien embistió y arrastró por varias calles la madrugada del 12 de junio.

El noticiero de Ciro Gómez Leyva dio a conocer nuevos videos a los que tuvo acceso, mismos que registran como Diego "H" circula en su auto blanco a alta velocidad sobre una avenida y lleva arrastrando a Polly.

Del mismo modo, las imágenes captan el momento en que Polly logra desengancharse de la unidad y queda sobre el pavimento.

La joven de 26 años trata de reincorporarse, pero no lo logra. El flujo vehicular sigue sin contratiempos y nadie se detiene a ayudarla.

Así, las grabaciones de otra cámara de seguridad muestran que unos minutos después, el auto de Diego regresa al sitio donde permanece Polly, se queda a un costado de la joven unos segundos y parte sin ayudarla.

Posteriormente, un hombre se acerca al sitio, el carro acelera y el hombre va en su persecución sin éxito. Alrededor de medio minuto después el sujeto regresa para ayudar a Polly.

El responsable sigue prófugo, mientras que Polly Olivares se encuentra internada en el Hospital General de Xoco y Fernanda Cuadra en el Hospital Balbuena, ambas en estado crítico.

--Fiscalía capitalina busca a Diego

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX) busca en dos alcaldías y en Hidalgo a Diego "H", quien sería el responsable atropellar a dos jóvenes en Iztacalco.

La búsqueda se da luego de que la institución obtuvo la orden de aprehensión en contra del imputado, por el hecho, el Ministerio Público inició la carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa, el cual es considerado de prisión preventiva oficiosa.

--"El Mijis" ofrece recompensa

De manera paralela, Pedro Carrizales "El Mijis", a través de redes sociales, ofreció una recompensa de 50 mil pesos para aquella persona que aporte información útil para el caso.

Solicitó que si alguien sabía la localización del agresor, avisara a las autoridades y después le enviara un mensaje para que él pueda realizar el pago.

"Ofrezco $50,000 al que informe a las autoridades la ubicación del hijo de la chingada de este video", se lee en la publicación.

Un Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CDMX) analizó los datos de prueba que presentó el Ministerio Público y libró la orden de captura, informaron autoridades.

La Policía de Investigación desplegó a su personal en busca del implicado. En caso de ser detenido será remitido directamente al sistema penitenciario.

--Piden entregar a Diego

Familiares de las víctimas mencionaron que las lesiones que presentan son consideradas graves y ponen en riesgo sus vidas.

Los padres de Fernanda Olivares pidieron a la ciudadanía que denuncien al sospechoso en caso de tener conocimiento del lugar donde se oculta; pidieron al padre de Diego "N" que entregue a su hijo y que cumpla cívicamente para hacer justicia.

Ambas jóvenes continúan en terapia intensiva en los hospitales Xoco y Balbuena, ya que su estado de salud es de pronóstico reservado por las múltiples fracturas y lesiones en el cráneo debido al atropellamiento.

--Diego habría amagado con suicidio, teme al juicio social

Diego "H", señalado de embestir a Fernanda Cuadra y Polly Olivares, habría amagado con suicidarse.

Luego de huir del sitio de los hechos, salir de su casa y apagar su celular, se difundió un audio que posiblemente mandó Diego "H" a un amigo, donde hace referencia a que se va a suicidar ya que no está preparado para enfrentar el juicio de la sociedad.

En un audio que presentó José Cárdenas en Grupo Fórmula, se escucha que presuntamente Diego podría quitarse la vida, pues prefiere eso a estar encarcelado y ser odiado por la sociedad.

"Gracias por todo, pero yo no me voy a ver encerrado a la v...ga. Así que si pasa algo prepárate para lo peor, o bueno, no peor porque a ti no te perjudica en nada, pero yo si siento que te va a pegar si sabes que me "corbatee" o algo".

"No es por pu.. ni nada, pero ya para qué sigo aquí, sin sueños, ni nada y odiado por la sociedad", se escucha en la grabación.