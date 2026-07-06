Marchan las madres buscadoras

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Ciudad de México.- En el marco del enfrentamiento entre las selecciones de México e Inglaterra, colectivos de madres buscadoras realizaron una marcha desde la Estela de Luz hasta la Glorieta de Las y Los Desaparecidos a fin de visibilizar la crisis de desaparecidos en México, y para exigir al gobierno federal una disculpa pública por la violencia y la criminalización de la que han sido objeto sus protestas.

En punto de las 10:00 horas, los contingentes se concentraron y avanzaron hacia el Ángel de la Independencia sobre Paseo de la Reforma. Lamentaron el reciente actuar de las autoridades y cuerpos policiacos, y aclararon que no están en contra de las celebraciones por el desempeño de la Selección Mexicana en el Mundial de la FIFA 2026.

En la Glorieta de Las y Los Desaparecidos, los colectivos realizaron un acto ecuménico y disputaron una "cascarita" para concientizar sobre las desapariciones en México; además pidieron empatía a los aficionados y a la sociedad con su causa.

En entrevista con El Universal, Olivia Rosales, madre de Ximena López Rosales, desaparecida en 2025 en Tlalpan, dice que acudió a la protesta para visibilizar cómo han sido violentados los colectivos de madres buscadoras y exigir una disculpa pública del Gobierno de la Ciudad de México, "porque aunque ya lo hicieron, no es suficiente porque fue una agresión directa".

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