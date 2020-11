María Fernanda salió a buscar trabajo en Guaymas y no regresó

María Fernanda Castañeda Rodríguez, salió a una entrevista de trabajo y no regresó; el chofer de Uber que la trasladaba, amigo de la mujer de 28 años de edad, también desapareció la tarde del viernes 13 de noviembre, en Guaymas, Sonora.

Silvia, la madre de Fernanda se comunicó a un programa radiofónico donde externó un angustioso llamado a quienes la pudieran tener retenida a la fuerza.

"Que me la regresen como esté; quiero verla por última vez, le hayan hecho lo que le hayan hecho".

Por favor se los suplico, imploró la madre a "quien la tenga, quien le haya hecho daño, que me la regresen así como esté, que no más digan para que la puedan encontrar en donde sea, la tengan donde sea, pero quiero volver a verla".

"Estoy muy desesperada, es muy angustiante; pasan los días, las horas, las noches y no se nada de ella, por favor se los suplico; que se pongan a pensar que a uno la están haciendo sufrir".

"Quisiera saber en dónde está, me la llevo pensando si estará colgada, estará en un tambo, en una maleta, me estoy volviendo loca".

"Es una muchacha como cualquier muchacha, normal; como toda mujer buscaba ella para estar mejor".

"No sé qué pasó verdaderamente, me tiene sorprendida todo esto; a lo mejor la confundieron...".

La señora Silvia dijo que su hija y el chofer de Uber, Emmanuel Muñiz, son amigos desde niños, y que ella le tenía toda la confianza, por eso cuando se ofrecía salir de casa siempre le llamaba para que la moviera.

Emmanuel había ido por ella en el carro Uber hasta su casa; la llevaría a ver un trabajo que un día antes ya había tratado.

Desde entonces no regresaron ninguno de los dos.

Diversos colectivos de búsqueda han elaborado fichas para la localización.

Por redes sociales, se solicita que cualquier información que ayude a dar con su paradero la comuniquen al 911.