Mariguana legal cumple 1 año en la "congeladora"; hay resistencias: Sánchez Cordero

(SinEmbargo).– La iniciativa para la regulación del consumo de la mariguana cumplió en diciembre un año de estar congelada en el Senado de la República. Si bien los primeros avances en la materia se generaron en la Cámara de Diputados en el 2021, desde entonces se ha estancado a falta de consenso entre senadores en temas como la edad mínima para su consumo, la comercialización de semillas y la creación de un instituto regulador, lo cual pone en duda si en esta legislatura se logrará regular sobre el uso del cannabis.

El Senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva del Senado, recientemente adelantó que legislar en esta materia sería uno de los temas prioritarios de este periodo ordinario de sesiones. Lo cierto es que esto lo ha dicho el Senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en 2020 y en 2021.

Pese a ello, la Senadora de Morena y Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero se mantiene optimista sobre la posibilidad de regular el uso del cannabis en este año.

"Yo quisiera que esta legislatura procesara esta iniciativa y la aprobara", expuso en entrevista con SinEmbargo. "Es una ley que regula el uso del cannabis psicoactivo, y esta regulación es también por un mandato judicial de la Suprema Corte de Justicia, que (...) fue un catalizador para que nosotros pudiéramos iniciar esta discusión y presentar esta iniciativa, que fue suscrita prácticamente por todos los grupos parlamentarios".

La exsecretaria de Gobernación es autora de la iniciativa presentada el 15 de diciembre de 2021 en el Senado que fue suscrita por legisladores de los partidos Morena, MC, Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) e incluso de Acción Nacional (PAN), con la cual se pretende expedir una Ley Federal para la Regulación del Cannabis Psicoactivo y reformar artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

El uso medicinal de la mariguana está avalada desde 2017, pero se mantiene el pendiente de legislar sobre el consumo lúdico o recreativo, aún después de que en 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de la mariguana por atentar contra el "libre desarrollo de la personalidad", lo que provocó que ordenara al Congreso de la Unión emitir una regulación en esta materia.

La Corte fijó un plazo para que el Poder Legislativo acatara la indicación, mismo que venció en distintas ocasiones. En marzo de 2021, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular un paquete de reformas y la ley federal que regularían el consumo de la mariguana en México, su uso con fines de investigación y el aprovechamiento industrial de sus derivados, y que dotan a la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) de más funciones para su regulación, como la emisión de las diferentes licencias. Pero el documento se turnó al Senado de la República y no presentó mayores avances.

Debido al incumplimiento del Congreso de la Unión para regular en la materia, en junio de ese mismo año el Pleno judicial eliminó cinco artículos de la Ley General de Salud (LGS) que prohibían el consumo de cannabis en su totalidad, aunque esto quedó sin efectos en el ámbito penal.

Aunque la prohibición se levantó de tal manera que ciudadanos pueden solicitar permisos para consumir, portar y mariguana a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), organismo de la Secretaría de Salud, la entonces ministra ponente –y actual Ministra Presidenta– Norma Lucía Piña aclaró que no se podría importar, comerciar o suministrar la mariguana, por lo que se descartó la posibilidad de un mercado de cannabis recreativo.

El consumo, como planteado en ese momento, estaba limitado a no afectar a terceros, no realizarse en espacios públicos ni en frente de menores de edad.

Posteriormente, en mayo de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte declaró inconstitucional el penalizar la posesión de más de cinco gramos de mariguana cuando es para uso personal, contrario a lo previsto en el artículo 478 de la LGS.

"En realidad está castigando cualidades morales, la personalidad o el comportamiento personal; lo cual no tiene sustento constitucional ", explicó en ese momento el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

La misma Senadora Sánchez Cordero coincidió en este punto, pues aseguró que la prohibición de la mariguana en México fue una política "impuesta por los norteamericanos" que no tiene las consideraciones sociales y éticas sobre el consumo lúdico de la planta que deberían de estar sobre la mesa de discusión.

HAY OBSTÁCULOS PARA EL CONSENSO

La iniciativa suscrita por un total de 20 senadores y senadoras –y sobre la cual Sánchez Cordero espera que se torne la discusión legislativa– contempla la creación de un Instituto Mexicano para la Regulacio´n y Control del Cannabis, el cual estaría subordinado a la Secretaría de Salud federal y abarcaría la regulación de la siembra, comercialización, distribución y consumo del psicoactivo.

Este mismo instituto propuesto, apuntó la Senadora, ha sido motivo de controversia en el Legislativo, puesto que va contra la lógica de Austeridad Republicana y disminución en la existencia de organismos gubernamentales que ha sido estandarte del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Nosotros quisiéramos empujarla rápidamente, de verdad. Había cierta resistencia porque al principio queríamos crear un instituto, y este instituto es una estructura burocrática nueva (...). Pero esta estructura burocrática, lo menos que la política del Presidente López Obrador quiere es crear estructuras burocráticas", detalló. "Entonces lo que estamos haciendo es que a lo mejor a través de Conadic (Comisión Nacional contra las Adicciones, perteneciente a la Secretaría de Salud) (...) podamos nosotros hacer el planteamiento de que la pueda regular".

"Yo he insistido mucho en el instituto porque no solamente es un tema lúdico del psicoactivo y de salud, sino que tiene un potencial enorme, y regularlo a través de un instituto me parece que era lo más [adecuado] (...) y ese es uno de los temas que se han estado discutiendo".

Otros temas que han alzado quejas de distintos senadores es la edad mínima de consumo, que algunos quieren colocar a los 18 años, edad a la cual se cumple la mayoría de edad legalmente para consumo de tabaco y alcohol, mientras que la iniciativa de Sánchez Cordero contempla la edad de 21 años y otros quieren situarla a los 25 debido a la falta de maduración en el cerebro desde un aspecto biológico.

Finalmente, indicó, también existe falta de consenso en cuanto a la trazabilidad en las semillas, para evitar la "invasión" de semillas extranjeras, ya que en México existe una alta calidad de semilla. "Son diversos puntos en los que todavía no hay un consenso", concluyó.

Sumado a estos obstáculos para la aprobación de una regulación, la Senadora morenista reconoció que también otros temas llevan prioridad y urgencia en la Comisión de Justicia que ella preside, tales como el nombramiento de magistrados para tribunales electorales de 17 estados, la emisión del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.