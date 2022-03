Mario Delgado llama a cerrar filas contra "sabotaje" del INE

A 35 días de la consulta de revocación de mandato, el presidente de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado al partido a organizarse y defender al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación, ante la pretensión del Instituto Nacional Electoral (INE) de "sabotear" el ejercicio.

"¿Quiénes estamos aquí? Los soldados de la Cuarta Transformación. Aquí estamos los defensores y las defensoras del mejor presidente que ha tenido México en décadas: Andrés Manuel López Obrador", afirmó el dirigente morenista durante el Encuentro Municipalista, que reunió a autoridades federales, estales y municipales emanadas de Morena.

"Ante los ataques de la derecha que hay, y este intento de sabotaje de las autoridades electorales, hay que organizarnos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su libro ´A la mitad del camino´, nos cuenta que lamentablemente al presidente (Francisco) Madero le faltó partido, le faltó pueblo organizado que lo apoyara para convertir en realidad su hermoso ideal democrático. Aprendamos de la historia y no repitamos los mismos errores. Que no le falte pueblo al presidente López Obrador", subrayó.

Mario Delgado pidió a los militantes de Morena trabajar sin descanso y recorrer casa por casa, barrio por barrio y pueblo por pueblo, "respetando la ley", para incentivar la participación consciente de millones de ciudadanos en la consulta de revocación de mandato, para dar continuidad al proyecto de transformación, lograr que se apruebe la reforma eléctrica y "seguir regenerando la vida pública del país".

"Estamos a solamente 35 días de una nueva cita con la historia. Es ahora o nunca, compañeros. No hay tiempo que perder. Es el futuro de la patria y tenemos la responsabilidad de cerrar filas y cuidar lo que hemos construido junto al pueblo desde hace décadas, con la lucha histórica del obradorismo. Debemos proteger la revolución pacífica, legal y democrática por la que votó la mayoría en el 2018 y también tenemos la obligación de honrar la voluntad popular que volvió a darnos su confianza en 2021", enfatizó.

El dirigente partidista recordó que en 2021, Morena pasó de gobernar 495 municipios que se ganaron en 2018, a 692. "La población que gobierna Morena pasó de 35 millones a más de 61 millones. Por eso este 10 de abril no podemos fallar", insistió.