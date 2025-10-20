logo pulso
Mario Delgado pospone comparecencia ante el Senado por afectaciones en escuelas

Mario Delgado, Secretario de Educación Pública, aplaza su comparecencia en el Senado debido a las lluvias torrenciales que han impactado escuelas en México.

Por El Universal

Octubre 20, 2025 03:13 p.m.
A
Mario Delgado pospone comparecencia ante el Senado por afectaciones en escuelas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La comparecencia ante el Pleno del Senado del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, prevista para este martes, con motivo del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, será reprogramada.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que la decisión obedece a que el funcionario atiende en estos días las afectaciones en las escuelas, derivadas de las lluvias torrenciales que han impactado diversas regiones del país.

En un oficio dirigido a la Mesa Directiva del Senado, se explicó que, por instrucciones del senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, la comparecencia ante el pleno se llevará a cabo en una fecha y horario por determinar, lo que será informado oportunamente al órgano de gobierno de la Cámara Alta.

